《師傅教路－黃瑋傑》藥品帶量採購非最低價獨中標，政策相對溫和

《師傅教路》「４＋７藥品帶量採購」全國擴面結果逐步揭曉，醫藥股股價大幅波動，中生

製藥（０１１７７）昨日（２４日）一度低見９﹒４８元，最多曾下跌８﹒５％，收市扳回

１０﹒４８元，上升１﹒１％；石藥集團（０１０９３）最低見到１４﹒１元，最多曾下跌

５﹒９％，收報１６﹒２６元，上升８﹒５％。



＊「４＋７帶量採購」擴展至全國＊



「４＋７藥品帶量採購」是國家推動的１１個城市明確採購量的採購方法，其中「４＋７」

指４個直轄市和７個省會或計劃單列市參與的藥品集中採購試點，試點結果於去年１２月６日公

布，中選品種大幅度降價。本次帶量採購範圍擴大至全國２５個聯盟省市，包括山西、內蒙古、

遼寧、吉林、黑龍江、江蘇、浙江、安徽、江西、山東、河南、湖北、湖南、廣東、廣西、海南

、四川、貴州、雲南、西藏、陝西、甘肅、青海、寧夏、新疆。所以，與上一輪「４＋７帶量採

購」相比，今輪採購數量大幅提升。據報道，今輪採購共有７７家企業參與，產生擬中選企業４

５家，擬中選產品６０個。與２５個聯盟地區２０１８年最低採購價相比，擬中選產品價格平均

降幅為５９％，與「４＋７帶量採購」中選價格水平相比，平均降幅為２５％。



＊按中選企業數量劃分採購量市場＊



雖然本輪帶量採購是「４＋７帶量採購」的全國擴面，但規則和首輪「４＋７」相比有所變

化－－並非獨家中標，而是按照中選企業的數量劃分採購量市場。首年約定採購量按以下規則確

定：實際中選企業為１家的，約定採購量為首年約定採購量計算基數的５０％；實際中選企業為

２家的，約定採購量為首年約定採購量計算基數的６０％；實際中選企業為３家的，約定採購量

為首年約定採購量計算基數的７０％。次年約定採購量按該採購品種首年實際採購量一定比例確

定：實際中選企業為１家的，約定採購量為首年實際採購量的５０％；實際中選企業為２家的，

約定採購量為首年實際採購量的６０％；實際中選企業為３家的，約定採購量為首年實際採購量

的７０％。次年約定採購量原則上不少於該中選品種首年約定採購量。由於本輪政策未有要求最

低價唯一中標，所以政策相對溫和，競標藥企也相對理性。



＊仿製藥競爭趨激烈或掀行業洗牌＊



值得注意的是，本輪帶量採購還有印度藥企參與。由印度瑞迪博士實驗室生產、深圳市泛谷

藥業總經銷的奧氮平片（奧蘭之）（５ｍｇ及１０ｍｇ）於９月５日通過了國家仿制藥質量和療

效一致性評價，其產品為此次奧氮平競標報價第三低廠家。業內人士相信，未來仿製藥市場競爭

將更趨激烈，可能掀起行業洗牌。《輝立證券董事 黃瑋傑》（筆者沒有持有上述股票）

