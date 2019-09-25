《ＥＴＦ導航－陸頴詩》聯儲局減息，債券投資者如何部署

《ＥＴＦ導航》美國聯儲局上周宣布減息０﹒２５厘，將聯邦基金目標利率下調至１﹒７５

厘至２﹒２５厘之間，為今年以來第二次減息。聯儲局主席鮑威爾表示，今次為預防性減息，以

防範正持續出現的風險。

根據領航投資策略及研究部的分析，我們認為此次減息是第二次預防性降息，預期聯儲局於

今年剩餘時間將維持利率不變。同時，全球經濟增長料只是放緩，但不至於陷入衰退。不過，這

是基於當前貿易緊張局勢不會進一步升級，以及主要央行繼續放寬貨幣政策的假設而作出的預測

。

面對全球經濟增長放緩的問題，股市和債市的反應不一。全球股市在２０１８年１２月底大

幅下跌後，股市投資者似乎採取較為樂觀的態度，一度逼近歷史高位。相反，債市對於長線前景

則有所保留，市場價格似乎正在反映較為悲觀的預期，而年初以來全球主要政府債券孳息率已跌

至極低甚或負水平，無不令市場關注。



＊優質債券具緩衝作用＊



在目前債券孳息率極低的情況下，貨幣市場的回報率比我們以往所見更為吸引，有投資者也

許認為，手持現金是較佳的選擇。然而，我們認為，在投資組合中加入優質債券，可為高風險資

產類別在股市遇到震蕩時提供緩衝。相反，轉持現金的投資者則會失去這個作用。此外，如果孳

息率進一步下跌，持有現金可能會使投資者錯過資本回報的機會。

相對於只投資在當地的固定收益市場，一個全球多元化的債券組合可讓投資者藉著配置於更

多不同的證券、市場、經濟及通脹環境等，而減低投資的波動性。投資者如果對其全球債券組合

的匯率波動性進行對沖，實際上潛在回報來源主要有兩個：一是債券的收益回報，二是經匯率對

沖的資本回報。由於對沖回報已就不同市場的根本差異作出調整，它更能使經匯率對沖的全球債

券總回報，更為接近於投資者在當地債券市場投資可得的收益。

舉個簡單例子：從今年１月至８月，德國１至３年期負孳息率債券的回報率大約為零，這是

德國債券投資者可獲得的收益。然而，經匯率對沖的美國投資者可獲的收益則略高於２％，這與

他們從年期相若的美國國債可獲的收益相當接近。



＊維持全球多元化投資配置＊



總括而言，經匯率對沖的長期全球債券往往能產生與當地債券市場相若的潛在回報，讓投資

者可享多元化配置所帶來的好處。因此，即使部分市場出現負孳息率，這並不代表投資者不應持

有全球債券配置組合。然而，鑑於目前市場存在高度不確定性，我們建議投資者保持紀律，維持

全球多元化分散投資，並實行低成本的投資策略，以減低相關波幅上升的風險。

《領航投資香港董事總經理及香港區分銷業務部主管 陸頴詩》

