《樓市亮話－湯文亮》現在不是買樓、也不是賣樓的時候

《樓市亮話》幾年前我寫過一篇文章話當時是買樓也是賣樓的時候，很多人不同意，買賣又

怎可能同時適合，他們的質疑是相當合理，但我在文章中提及當時的小型住宅單位樓價相當昂貴

，而且有價有市，而中型住宅單位則受制於逆周期措施，買中型住宅單位的人要多付很多首期，

所以，中型住宅單位的升幅遠不及細價樓，有一些屋苑，只要多付１０％樓價，就可以由兩房單

位提升至三房單位，而且有很多選擇，有能力換樓的人何不考慮賣走自住的小型單位，同時買入

一個中型單位？這就是我所說當時是買樓也是賣樓的時機，據我所知，當時亦有人用這個方法換

了樓，現在當然是贏家。



今日我要將題目改一改，變成現在不是買樓也不是賣樓的時候，在中美貿易戰和連串示威活

動影響之下，香港零售業、餐飲業首先被重創，經濟正在轉壞，最大鑊的是中美貿易戰以及連串

示威活動還未有解決跡象，樓價仍然會向下調整。不過並不是不可以買樓，套李嘉誠先生一句話

，如果有需要而又可以負擔得起，現在一樣可以買樓，但要謹記兩件事，就是一定要鋤價以及要

買優質單位，後者至為重要，如果在巿道唔好的時候仍然只能夠買到一些次貨，一定會畀人笑。



亦有人問，既然時勢不佳，是否應該出售手上持有單位？我認為千祈唔好，現在也不是賣樓

的時機，因為現在賣樓，非優質單位是很難賣走，就算是優質單位都會畀買家鋤價，業主何必自

取其辱，除非有需要，例如供唔掂，或者移民離開，唔賣樓唔得又作別論。



有一個有樓又有錢但性格包拗頸老友話，現在打算買樓，又打算賣樓，問我是否可以，我直

接了當話不可以，因為有能力同時可以買樓又可以賣樓代表沒有需要，如果沒有需要，現在不是

買樓也不是賣樓的時候。《紀惠集團副主席及行政總裁 湯文亮》

