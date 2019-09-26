《權證紅盤－朱紅》提防恒指下試牛證重貨區２５７００點

《權證紅盤》不少投資者應該還印象深刻：恆指從２０１８年１月２９日的歷史高位

３３４８４﹒０８點開始調整，跌至２０１８年１０月３０的２４５４０﹒６３點，調整了

８９４３點或２６﹒７％。到底恆指這波的向下調整結束了嗎？在今年剩下的日子裡，恆指還有

機會重上今年４月１５日的高位３０２８０﹒１２點嗎？



從圖表上分析，如果恆指有能力從現在水平２６０００點，重上７月頭的２９０００點附近

，市場未必太弱；相反，但如果連今年的低位２４５４０﹒６３點，都不能守住的話，後市不容

樂觀。恆指在本周三（２５日）曾跌穿２６０００點，共６１個恆指牛證被強制性收回。現在從

恆指牛熊證街貨來分析，恆指熊證重貨區集中在２６７００－２７０００點，共約１５００張期

指合約；而恆指牛證的重貨區則集中在２５６００－２５９００點，有約２４００張期指合約。



過去一周窩輪市場第一大資金流入是騰訊（００７００）的認購證，有約５１００萬元。第

二大資金流入的是恆指認購證，有３２００萬元。第三大流入的是友邦（０１２９９），有

３１００萬元。第四大流入的是平保（０２３１８）認購證，有２７００萬元。第五大資金流入

的是中芯國際（００９８１），有１８００萬元。



恆指跌至２６０００點附近，如看好恆指，可留意恆指牛證５４８２５，收回價２５４００

點，２０２１年１０月到期，實際槓桿３９倍。如看淡恆指，可留意恆指熊證５６３２９，收回

價２６５００點，２０２０年２月到期，實際槓桿３７倍。

《中銀國際股票衍生產品部董事 朱紅》

