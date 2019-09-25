《陶冬天下－陶冬》方便麵好賣意味著甚麼？

《陶冬天下》方便麵，在中國市場枯木逢春。



方便麵可以說是中國工業化過程的一個標誌性消費品，產業工人的大量湧現、交通流量的爆

炸性增長，成就了這個頗具東方特色的便食產品，也造就了一代人的集體回憶。隨著產業工人增

長的下降和中國中產階級的崛起，方便麵銷售開始放緩，直至萎縮。取而代之的是消費升級的故

事，三億中產階級的故事，標誌性產品就是汽車。



不知不覺間，方便上市場開始重新崛起，時隔五年方便麵在中國的銷量重新登上了四百億包

╱碗。為此業界做出了許多改進，如今高端方便麵「吃起來像外賣麵條」。但是，方便麵再怎麼

變還是方便麵。它的熱銷與其說是產品端有大變化，不如說是消費者偏好出現了大的改變。與方

便麵一同走紅的還有榨菜等低端產品，伊人憔悴的是汽車等奢侈品。這些的背後，一言以蔽之就

是消費降級。



中國的消費，與世界其他國家相比還是很不錯的，不過與自己的過去相比就明顯少了一點輝

煌。大家花錢小心了，能省則省，對價格因素更加敏感。這些年的工資增長大幅放緩，部分行業

出現失業；房貸榨乾了年輕人的可支配收入，其它消費唯有緊縮開支。最重要的是財富效應，房

地產市場無論是價格還是成交量，均不復昔日般熱鬧火爆。



消費，是建立在未來收入預期之上的。未來收入前景不明朗，消費選擇自然變得更審慎。消

費降級在年輕的一代中表現得尤其明顯，畢竟他們的收入水平有限，不能永遠寅吃卯糧，但是在

相當一部分中產階級中亦有所反映。近年增長收入中的大部分去了超高淨值人群或低端勞工╱農

村土地所有者，中產階級受惠較小卻遭遇通貨膨脹的明顯擠壓。成為房奴的更要為自己的高槓桿

買單。



中產階級購買力萎縮，不僅是中國的獨有現象，在美國、歐洲、日本、俄羅斯均有出現，甚

至香港、新加坡也一樣。過去十年的經濟地標事件是ＱＥ，央行通過擴張資產負債表而將愈來愈

多的流動性注入到經濟系統中，然而幾乎所有的國家均經歷了銀行金融中介功能弱化。新製造出

來的流動性對實體經濟幫助不大，於是普羅大眾在實際收入上受惠有限。流動性滯留在金融市場

，有能力投資金融資產的，就得到較大的好處，槓桿操作者得益更大。此現象在日本歐洲先行發

生，逐漸波及美國和中國。



中產階級實際購買力下降，乃是一個新趨勢，筆者認為會延續相當一段時間。首先，財富的

製造源由實體經濟轉向資本市場，由工資收入轉向投資收入。其次，藍領工人與白領工人之間的

收入差距拉開了，工人與企業高級管理層之間的收入拉開了。最後，靠全球化帶動的戰後高速增

長期已經告一段落，中產階級應該是增長紅利消失的主要犧牲者。



人口結構上中產階級的萎縮，更會帶來一系列政治生態的改變。特朗普入主白宮並非偶然，

歐洲政壇極端勢力崛起亦非偶然。《陶冬》



＊ 本文原載於今周刊，為個人觀點，並非投資建議或勸誘。

