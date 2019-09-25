【企業盈警】星凱控股（０１１６６）料全年虧損顯著增加

《經濟通通訊社２５日專訊》星凱控股（０１１６６）發盈警，預期截至６月３０日止年度

錄得的虧損將較去年度虧損約８５６３萬元顯著增加。

虧損擴大主因營業額下降導致毛利減少、錄得公平值變動虧損及出售按公平值計入損益金融

資產虧損、人民幣貶值致貨幣匯兌虧損導致一般及行政開支增加、分擔聯營公司虧損、與證券業

務有關商譽減值虧損、聯營公司權益減值虧損及就採礦權確認減值虧損。

該集團預期於本月２７日公布業績。（ｗｈ）

