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25/09/2019 07:52

【北水炒Ｄ乜】北水淨流入６﹒９７億人幣，買建行吉利沽招行融創

　　《經濟通通訊社２５日專訊》隔晚美股走勢牛皮，港股周星期二維持窄幅上落，全日在
２６２０７至２６３９１之間波動，最終收報２６２８１，升５８點或０﹒２２％，終止六連跌
。全日主板成交７５２﹒２４億元增加１５﹒２％。
　　按額度計算，北水全日淨流入６﹒９７億元人民幣。北水淨買入最多的個股依次是建設銀行
（００９３９）、吉利汽車（００１７５）、舜宇光學（０２３８２）；淨賣出最多的依次是招
商銀行（０３９６８）、融創中國（０１９１８）、中國生物（０１１７７）。
　　主板成交７５２﹒２４億元增加１５﹒２％，其中港股通成交１２５﹒９７億元，佔總成交
１６﹒７％。

＊北水投資內銀股「天與地」＊

　　北水投資內銀股可謂「天與地」。建行繼續成為北水力吸的個股，全日淨流入倍增至
３﹒７１億元；招行繼續成為北水淨沽出最多的個股，全日淨流出２﹒１億元，比上２﹒２３億
元稍為減少。建行全日收跌０﹒３４％報５﹒９４元，招行軟０﹒８３％收３６元。
　　據報內地第二批藥品帶量採購招標結果周星期二公布，醫藥股周星期二大幅波動，中生製藥
（０１１７７）全日收升１﹒１６％報１０﹒４８元，盤中曾低見９﹒４８元急挫８﹒４９％；
石藥集團（０１０９３）收升８﹒５５％報１６﹒２６元，為升幅最大恆指成分股，盤中曾低見
１４﹒１元。北水全日力沽兩股，前者北水淨流出６５２８萬元，後者北水淨流出３４９８萬元


　　表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：　

　　股份名稱（編號）　　　　　　淨買入＋╱淨賣出－　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－　
　　淨買入最多港股：
　　建設銀行（００９３９）　　　　　　３．７１　
　　吉利汽車（００１７５）　　　　　　０．６５　
　　舜宇光學（０２３８２）　　　　　　０．３８　
　　中興通訊（００７６３）　　　　　　０．２８　
　　宇華教育（０６１６９）　　　　　　０．２６　

　　淨沽出最多港股：
　　招商銀行（０３９６８）　　　　　－２．１０　
　　融創中國（０１９１８）　　　　　－１．１３　
　　中生製藥（０１１７７）　　　　　－０．６５　
　　金山軟件（０３８８８）　　　　　－０．６１　
　　中國平安（０２３１８）　　　　　－０．４７　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－　
（ｅｃ）

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