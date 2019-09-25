《日入而息》新世界損３００萬呎農地建社會房屋，啟德商業地流標

《今天重點》﹡新世界（０００１７）全年少賺２２％至１８２億元，派末期息３７仙；新

世界全年基本溢利８８﹒１４億元，按年升逾１０％；新世界全年香港應佔

物業合同銷售１０５億，明年推大圍站住宅項目；鄭家純稱本港第三季經濟

下行壓力加重，以審慎樂觀態度做好業務；新世界對收地持開放態度，將捐

３００萬呎農地做社會房屋；新世界料樓價有高單位數調整，商場未見有減

租需要

﹡啟德４Ｃ區４號商業地流標，因地價標金未達底價

﹡團結香港基金提「港人組屋」，倡重推租者置其屋計劃；樓價１５年升５倍

，團結香港基金：重推租置增公屋流轉率

﹡港府增持港交所（００３８８）股權至６﹒１２％



《即日市況》﹡貿易戰有升溫跡象，港股失守二萬六，收跌３３５點報２５９４５



《深滬股市》﹡午後科技股沽壓增，滬綜指全日跌幅擴大至１％三連跌



《美元匯價》﹡美元反覆短線區間操作，英鎊１﹒２５阻力大；歐元最新報１﹒０９９１

╱９９５，日圓最新報１０７﹒３２╱３３



《公司業績》﹡新世界（０００１７）全年少賺２２％至１８２億元，派末期息３７仙；新

世界全年基本溢利８８﹒１４億元，按年升逾１０％

﹡時計寶（０２０３３）全年多賺５％至３﹒０５億元，末期息４﹒３仙

﹡Ｏｋｕｒａ（０１６５５）全年純利倒退１９﹒１％，不派息



《公司資訊》﹡港交所（００３８８）李小加稱兩所合併始能令倫敦脫歐後續成主要金融中

心；港府增持港交所股權至６﹒１２％

﹡報道指中手遊科技再向港交所遞上市申請

﹡鑫苑服務（０１８９５）今起招股，入場費約３０３０元

﹡復宏漢霖（０２６９６）希望明年可以有兩款產品上市

﹡Ｅｖｅｒｌｅｄｇｅｒ完成以騰訊為首的２０００萬美元Ａ輪融資

﹡中國船舶租賃（０３８７７）委任鍾堅及鄒元晶為非執董

﹡元力控股（０１９３３）擬根據授權，在公開市場上回購股份

﹡友信證券表示將在三年內投入不少於５億元發展Ｆｉｎｔｅｃｈ

﹡太古賀以禮稱現時談及接任細節言之過早，相信公關團隊能處理

﹡瀛海集團（０８６６８）公開超購近５４倍，一手中籤率三成

﹡泰山石化（０１１９２）今早宣布停牌

﹡高陽（００８１８）內地支付交易附屬引入投資者，權益被攤薄

﹡普匯中金（００９９７）旗下西安綜合商業發展項目落成

﹡匯豐表示首季信用卡簽賬額錄雙位數增長，冀下半年單位數增長；匯豐將於

１０月推出全新Ｒｅｄ萬事達卡

﹡新世界（０００１７）全年香港應佔物業合同銷售１０５億，明年推大圍站

住宅項目；鄭家純稱本港第三季經濟下行壓力加重，以審慎樂觀態度做好業

務；新世界對收地持開放態度，將捐３００萬呎農地做社會房屋

﹡達飛（０１８２６）斥６４３１萬元收購中國小型金融公司約兩成股權

﹡鼎豐集團（０６８７８）控股股東已抵押１億股股份

﹡嘉年華（００９９６）與青島城投文化合作，擬發展文體旅遊物業綜合體

﹡景濱辭任奇峰國際（０１２２８）執行董事兼行政總裁職務

﹡保誠（０２３７８）有關分拆Ｍ＆Ｇ的文件已呈交英國金融市場行為監管局

﹡小米（０１８１０）和中國郵政於金融業務等方面達成戰略合作

﹡朗生醫藥（００５０３）出售約１０９萬股司太立股份

﹡五龍電動車（００７２９）Ｃｈａｎｊｅ Ｖ８１００電動車交付期改至明

年４月底

﹡周黑鴨（０１４５８）控股股東增持２００萬股公司股份



《國企紅籌》﹡中飛租賃（０１８４８）邀請牽頭行統籌安排４億美元無抵押飛機融資循環

貸款

﹡中國民航信息網絡（００６９６）委任席晟為非執董

﹡北京北辰（００５８８）附屬與關連方簽施工合同涉約３﹒９３億元人民幣



《神州民企》﹡玖紙（０２６８９）未來會審慎加價，冀明年關稅支出按年減少５０％或以

上



《中國要聞》﹡國慶聯歡活動１０月１日晚８時在天安門廣場舉行

﹡阿里巴巴張勇稱大數據是石油，算力是引擎；阿里冀五年後旗下中國消費業

務可服務逾１０億年度活躍消費者

﹡財政部表示首八月國有企業利潤總額同比增６﹒１％；財政部擬會計新規：

受刑罰會計人員永久進入黑名單

﹡習近平宣布大興機場正式投運，７家航空公司參與首飛

﹡博鰲論壇報告：４０年亞洲貧困人口由１５億降至２億

﹡蔚來汽車第二季虧損同比擴８３％，在美股價挫兩成

﹡藥品集採試點擴圍擬中選結果出爐，產品均價降幅擴大

﹡首８月全國社會物流總額同比增速放緩至５﹒８％

﹡國台辦表示海西２０個城市赴金馬澎個人遊簽注不受影響

﹡非洲手機王傳音控股發行價每股３５﹒１５元人民幣

﹡上期所掛牌上市不鏽鋼期貨，提升全球定價影響力

﹡中國財政部在港增發兩年期國債，息率２﹒９５厘

﹡１６省瘦肉型白條豬肉出廠價格上周環比漲１﹒２％

﹡金融政策助生豬市場「保供穩價」，累投百億信貸保險

﹡中行報告料Ａ股穩健上漲，「債牛」格局不改；中行報告料內地三季度

ＧＤＰ增速放緩至６﹒０９％；中行報告料內銀保持良好發展態勢，全年業

績有望平穩

﹡上海市推進科創中心建設條例公開徵求意見

﹡上期所上半年商品期貨和期權交易量全球第一；上期所將推進鉻鐵、氧化鋁

、天然氣等品種上市

﹡戴德梁行表示專業服務成陸家嘴寫字樓新機遇

﹡高通ＣＥＯ表示爭取建立與中國長期穩定合作關係

﹡孟晚舟代表律師：加國邊境官員多次拒答扣押理由

﹡華為Ｍａｔｅ Ｘ ５Ｇ折疊屏手機將在１０月發售

﹡中國積極回應美加徵關稅排除清單，冀繼續相向而行

﹡外長王毅稱與中國「脫鈎」意味著與機遇和未來脫鈎；外長王毅期望即將舉

行的中美貿易談判有正面結果

﹡官媒表示關稅威脅依舊壓在美國消費者心頭

﹡特朗普嚴厲譴責中國貿易行為，稱不會接受差勁的協議

﹡人行２００億逆回購利率持平，淨回籠１００億

﹡報告指增值稅減稅將在未來三年持續帶動中國經濟增長

﹡海關總署表示中國８月進口１６８萬噸美國大豆

﹡外交部再批美：該聽聽其他國家反對欺壓霸凌的聲音

﹡京雄城際鐵路北京西至大興機場段將開通運營

﹡滬警方６月以來摧毀２８６個「套路貸」犯罪團夥

﹡上金所擬下月１４日上線紐約金延期產品

﹡長三角異地就醫門診費用直接結算系統全面聯通

﹡戴德梁行表示三季度上海大宗物業成交額按季跌三成



《寶島快訊》﹡台股收跌０﹒４％，報１０８７３﹒６９點



《其他消息》﹡林鄭明晚舉行首場社區對話前，先赴南沙出席粵港澳合作活動

﹡港鐵邀３名專家加入調查委員會，料３至６個月交報告

﹡地方選區正式選民共４１３萬人，較上屆區選增４４萬

﹡陳茂波明赴澳門出席第十一次港澳合作高層會議

﹡政府歡迎品質保證局推出綠色金融認證計劃 綠色基金；政府下月起寬減環

保園租戶一半租金，為期六個月

﹡創新科技署優化撥款及凍結收費至明年底

﹡黃竹坑站四期補地價逾６７億，惟未反映近期市況回調

﹡團結香港基金提「港人組屋」，倡重推租者置其屋計劃；樓價１５年升５倍

，團結香港基金：重推租置增公屋流轉率

﹡深股通額度全日用逾１２億元，陸股通淨流入４﹒９億；滬股通額度全日流

走９７００萬元



《修例風暴》﹡王毅促美勿干涉中國內政，尊重港府止暴制亂

﹡外交部駐港副特派員表示示威挑戰一國兩制紅線

﹡鄭若驊稱反蒙面法需考慮對社會影響等多項因素

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