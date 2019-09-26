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26/09/2019 07:46

《日出而作》美眾議院受理香港人權法案，貿戰降溫，金價急回

　　《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
　
　　　　　　　　紐約道瓊斯　　　　２６９７０．７１　升　　１６２．９４點╱０．６１％
　　　　　　　　標普５００　　　　　２９８４．８７　升　　　１８．２７點╱０．６２％
　　　　　　　　納斯達克　　　　　　７８０３．５４　升　　　９３．５０點╱１．２１％
　　　　　　　　倫敦富時１００　　　７２８９．９９　跌　　　　１．４４點╱０．０２％
　　　　　　　　法蘭克福ＤＡＸ　　１２２３４．１８　跌　　　７２．９７點╱０．５９％
　　　　　　　　巴黎ＣＡＣ４０　　　５５８３．８０　跌　　　４４．５２點╱０．７９％
　
　　　　　　　　﹡香港時間７：３４ａｍ美元兌日圓１０７．７２，歐元兌美元１．０９５５

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