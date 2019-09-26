《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
紐約道瓊斯 ２６９７０．７１ 升 １６２．９４點╱０．６１％
標普５００ ２９８４．８７ 升 １８．２７點╱０．６２％
納斯達克 ７８０３．５４ 升 ９３．５０點╱１．２１％
倫敦富時１００ ７２８９．９９ 跌 １．４４點╱０．０２％
法蘭克福ＤＡＸ １２２３４．１８ 跌 ７２．９７點╱０．５９％
巴黎ＣＡＣ４０ ５５８３．８０ 跌 ４４．５２點╱０．７９％
﹡香港時間７：３４ａｍ美元兌日圓１０７．７２，歐元兌美元１．０９５５
26/09/2019 07:46
《日出而作》美眾議院受理香港人權法案，貿戰降溫，金價急回
《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
紐約道瓊斯 ２６９７０．７１ 升 １６２．９４點╱０．６１％
標普５００ ２９８４．８７ 升 １８．２７點╱０．６２％
納斯達克 ７８０３．５４ 升 ９３．５０點╱１．２１％
倫敦富時１００ ７２８９．９９ 跌 １．４４點╱０．０２％
法蘭克福ＤＡＸ １２２３４．１８ 跌 ７２．９７點╱０．５９％
巴黎ＣＡＣ４０ ５５８３．８０ 跌 ４４．５２點╱０．７９％
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