《國金與投資－曾廣標》彈劾特朗普的賭博

《國金與投資》美國眾議院議長佩洛西終於亮劍，宣布對特朗普總統展開彈劾聆訊，環球金

融市場進一步進入不確定性的政治市，價格會隨著不同消息而忽上忽落，參與中短線買賣的投資

者，博彩成分變得更高。



＊佩洛西為何轉而亮劍？＊



在通俄門的調查過程中，佩洛西一直反對展開對特朗普彈劾，認為若證據不足便會令到特朗

普的粉絲們更加齊心，到時反而會幫助特朗普連任，及影響民主黨在國會選舉的選情。不過，近

日發生的烏克蘭電話風波，卻令到民主黨議員們差不多一致對特朗普爆火，認為已無法忍下去。



烏克蘭是奧巴馬時代發動顏色革命的「成就」之一，但之後的親美政府普遍涉及貪腐，政要

倒台及入獄成為常態，當年的美國副總統拜登的兒子在烏克蘭受牽連，據傳拜登曾企圖干預，現

時拜登是民主黨總統候選人的熱門人選，特朗普喜歡拿這件事譏笑拜登。



＊拜登醜聞變特朗普濫權？＊



近期傳出，特朗普７月份與新任烏克蘭總統澤連斯基通電話時曾要求對方調查拜登父子，這

件事被某情報人員發現不妥進行投訴，民主黨控制的眾議院要求調查，但特朗普當局不合作。同

時，在通電話之前一個星期，特朗普曾壓下對烏克蘭的一大筆緩助，使人感到他是對澤連斯基施

壓。



形勢急轉直下，就算佩洛西懷疑這是特朗普的苦肉計，也不得不順應黨友們的要求宣布要彈

劾特朗普，而特朗普也似乎有所準備，他同意公開通話的文字紀錄，讓投訴者作供，以示這只是

民主黨對他的另一次「獵巫行動」。



＊威脅不向烏克蘭提供援助？＊



通話紀錄顯示特朗普要求澤連斯基調查拜登父子，然而，並沒有公然威脅不向烏克蘭提供援

助，而特朗普事後的解釋是，他是要逼使歐洲盟國也付起援助烏克蘭的責任才暫時扣住，而在兩

院其後的要求下，這筆援助早已發放。



牌面上，特朗普只是企圖調查政敵在外國的涉嫌違法行為，這種做法是否就足以把特朗普入

罪呢？民主黨人與共和黨人當然會有截然不同的看法。



＊彈劾規則使總統難被推翻＊



現時，民主黨人控制眾議員，可望以簡單多數便通過要彈劾特朗普，但要把特朗普定罪需要

參議院三分二議員的同意，而現時參議院由共和黨佔多數，很難想像在這種情況下可以「推翻特

朗普」。就正如當年由共和黨控制的眾議院通過要彈劾克林頓，但卻無法獲得參議院的大多數支

持。



＊設法揭發特朗普違法行為＊



不過，既然已展開彈劾，民主黨人希望在過程中盡量暴露特朗普如何違法濫權。投訴者既然

知道通話的內容，是否也知道還有其他類似的通話呢？要知道特朗普常口沒遮欄，有可能他在與

其他外國政要通話時說過一些不能被美國公眾接受的話或披露了一些違法的行為（說不定，他會

指自己的粉絲是很容易應付的一群笨蛋），到時候，便會影響部分粉絲對他的支持。



總之，這樣的純屬黨派之爭的聆訊將會是很醜惡的，到時將無所不用其極，特朗普必需繼續

扮演遭政敵壓逼的受害者，使粉絲們對他更加忠心，以便大大提高他本人及共和黨在明年１１月

大選的勝算。



＊美忙於內鬥與華談判又如何？＊



預期眾議院的聆訊至少會持續到今年底，即是說在第四季，美國總統和國會都要忙於內鬥，

將會疏忽處理其他事務。中美貿易談判的高級別磋商預期將於１０月中旬舉行，表面上，內鬥將

影響特朗普作出與中方妥協的決定，不過，也有可能為了討好農民粉絲，特朗普會願意達成某種

階段性的協議，估計這有可能於１１月在智利舉行亞太經合峰會之際，由習近平與特朗普宣布達

成。當然，中美談判變化多端，這只不過是一個樂觀的猜想而已。《資深評論員 曾廣標》

