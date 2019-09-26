《行內行外－梁崇讓》預警？「二部曲」即將啟動？

《行內行外》激進示威者的「攬炒」行動持續，暴力情況升級，毫無休止跡象，暴亂已令香

港的旅遊、酒店、餐飲、零售、物流等多個行業叫苦連天，在示威旺區區域，店舖被逼關門避亂

，商戶在營業收入劇減下，只好向業主商討減租，冀望可共渡時艱，如示威活動再繼續下去，相

信下一步便要向員工開刀，最終如無法繼續經營，唯恐要結業收場，這種惡性循環，對香港整體

經濟必然受到嚴重影響和損害。



＊降級是狙擊第二部曲＊



上周財政司司長陳茂波已開腔表明，香港第三季度的經濟可能出現負增長，這令香港面臨技

術上的經濟衰退，而經濟的逆轉隨時令失業率上升，如失業率上升，投資市場的信心必繼續受到

削弱，這樣下去，地產和證券市場，也將進入調整期。早有商界人士認為，這次攬炒的影響和破

壞比０３年「沙士」時更嚴峻，更難復原。



日前有兩間國際信貸評級機構，調低了香港的信貸評級及展望，惠譽廿四年來首次下調香港

信貸評級，由「ＡＡ＋」降至「ＡＡ」，展望評級為「負面」，穆迪將香港的評級展望由「穩定

」降至「負面」，直接影響海外機構投資者和基金的資金在港投資。筆者早前已提及：根據過往

經驗，國際信貸評級機構降低香港的評級，這將是狙擊香港金融市場的第二部曲，如「攬炒」行

動持續，料香港第四季度的經濟將仍是悲觀，甚至會爆發失業和企業倒閉潮，到時外資大鱷可能

又會大做文章，裏應外合，令金融市場動盪加劇，繼而大舉進行收割行動。



＊券商結業超去年總數＊



回看香港的金融證券行業，在未有「攪炒」示威活動前，證券業在有關當局不斷的打壓下，

經營已相當艱辛，年初已傳出多間大型外資投行改組，政策涉及裁員和結束證券部門，甚至退出

證券業，而本土的證券公司也有不少結業個案。據資料顯示：年初至今，結業的證券公司已超過

去年全年結業的總數，估計第四季仍會有公司結業。



最不幸的是，證券業是受香港證監會規管的行業，現時要應付有關當局的合規成本已經不輕

，相信還會有所增加，相反收入渠道只有減無增，今時今日香港證券業的經營環境，對傳統的本

土證券公司是極為不利。



＊新例打擊保證金業務＊



實施「零佣金」政策令業界收入暴跌，本土證券公司只好闢展自營和證券保證金按揭，即俗

稱「孖展」的業務，因「孖展」業務可直接和間接幫補公司的利息和交易額的佣金收入，但

２０１９年１０月４日，證監會將實施《證券保證金融資活動》新指引，限制證券公司的保證金

融資業務，直接打擊證券公司的融資生意，使證券公司可賺取利息和佣金的收入都失去。



另外港交所為針對借殼上市而實施新修訂的《上市規則》，打壓了上市公司股權易手的交易

機會率，間接影響市場參與者的交易活動，收入自然又減少了，日前更提出研究縮短新股結算周

期，這意味利用「孖展」申請新股的借貸日期又會縮減，如日後正式實施，損失的又是證券公司

了。雖然金融服務業有別於零售、酒店、旅遊、餐飲、物流等行業性質，但「攬炒」活動也同樣

影響了業界生意，寒蟬效應令投資者來得謹慎，不是暫緩投資，便是撤回投資的資金。



＊本土券商生存空間縮＊



近期港股成交轉靜，香港交易所（００３８８）報告顯示，８月份代表中小型證券行的Ｃ組

經紀市佔率，只有６﹒７７％，較７月份急降１﹒２個分點，創近年新低；與此同時，香港證監

會公布，今年上半年Ｃ組經紀淨盈利只有１５﹒９６億元，按年減少３８％，驟眼看Ｃ組經紀仍

有利可圖，但這些盈利大部分應是包括來自保證金融資業務和集中在前列的Ｃ組經紀公司，而現

時Ｃ組經紀公司有數百間，在「零佣金」和保證金融資業務減少下，試問收入排在後列的百多間

經紀公司能否繼續生存呢？



有市場人士表示，此數據反映本土證券公司生存空間愈來愈窄，證券業的困境外界人士不甚

了解，因此難以要求業主減租，業界團體雖然曾多番希望有關當局暫緩或撤回及再檢對業界的惡

法，但屢屢無功而回。今時在中美貿易戰和激進派「攬炒」情況下，經營金融證券業真是難上加

難，困上加困，筆者預期本土證券公司因經營環境再緊逼下，自動結業宗數將有所增加。



＊成本及罰款不斷增加＊



後記：自港交所上市後，香港股票市場的餅確是做大了，但１４間主要參與者已佔了成交額

的５５％，而其中１３間是國際投資大行，代表Ｃ組本土證券公司的參與者只能佔７％以下，可

見行業的經營者要維持收支平衡實不容易，除了經營困難外，嚴苛的罰則也嚇怕了證券行業的經

營者。從資料顯示：違反法規者無論是有意或是無心之失，大部分被罰款的公司最少以百萬元計

，有些大行更被罰款超過億元，而涉事者多受停牌處分，在合規成本和判罰金額不斷增加下，實

力稍遜的本土證券及期貨公司，還有能力繼續經營下去嗎？

《香港證券及期貨從業員工會副會長 梁崇讓》

＊ 工會網址：ｈｔｔｐ：╱╱ｗｗｗ﹒ｈｋｓｆｅ﹒ｏｒｇ

