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即市新聞

26/09/2019 09:23

港股重返二萬六關，高開１２９點報２６０７５點

　　《經濟通通訊社２６日專訊》隔晚特朗普向外界表示，與中國的貿易協議可能來的比預期快
，消息美股三大指數反彈，亞洲股市今早普遍抽高，日經升１０８點，首爾指數漲８點。港股方
面高開逾百點，並重返二萬六關口。貿易戰「風眼股」再次現資金流入，創科實業
（００６６９）升２﹒５％，舜宇（０２３８２）及瑞聲（０２０１８）高開逾１％。恆生指數
開報２６０９１點，升１４６點或升０﹒５６％，主板成交３３﹒７５億元。國企指數報
１０２２８點，升５９點或升０﹒５９％。
　　重磅股方面，匯豐控股（００００５）跌０﹒１７％，報５９﹒３元；港交所
（００３８８）升０﹒８１％，報２２４﹒４元；騰訊控股（００７００）升２﹒１３％，報
３３５﹒４元；中國移動（００９４１）跌０﹒４６％，報６４﹒６５元；友邦保險
（０１２９９）升０﹒６％，報７４﹒９５元。
　　
　　恆指十大升幅股份表現如下：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　創科實業（００６６９）　　　５３﹒８０元　　　升２﹒５７％　　
　　中國平安（０２３１８）　　　９２﹒２５元　　　升２﹒５０％　
　　新世界　（０００１７）　　　１０﹒２２元　　　升２﹒２０％
　　騰訊控股（００７００）　　３３５﹒４０元　　　升２﹒１３％
　　中國神華（０１０８８）　　　１６﹒１８元　　　升１﹒５１％

　　舜宇光學（０２３８２）　　１１４﹒３０元　　　升１﹒４２％
　　領展　　（００８２３）　　　８６﹒５０元　　　升１﹒４１％
　　瑞聲科技（０２０１８）　　　４２﹒４５元　　　升１﹒３１％
　　吉利汽車（００１７５）　　　１２﹒６２元　　　升１﹒１２％
　　申洲國際（０２３１３）　　１０４﹒１０元　　　升１﹒０７％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｕｌ）

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