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即市新聞

26/09/2019 16:35

《盤後部署》港股技術走勢偏淡，短期難脫弱勢，料下試２５５００

　　《經濟通通訊社２６日專訊》美國總統特朗普指或更快與中國達成貿易協議，市場避險情緒
降溫，美股全線反彈，帶動港股今早高開逾百點，收復二萬六關，初段更高見２６０９９升
１５４點，不過隨著內地Ａ股倒跌，港股更曾倒跌２８點，報２５９１７，再失二萬六關。不過
隨著商務部指中國企業與美國成交相當規模大豆和豬肉，港股收市前重獲升勢，收報２６０４１
升９６點或０﹒３７％，收復二萬六關，惟見「九連陰」，主板成交７０３﹒２５億元跌近７％
。國企指數報１０２１２，跌４３點或０﹒４３％。
　　內地Ａ股損傷慘重，上證綜合指數報２９２９點，跌２６點或０﹒８９％。深證成分指數報
９４６４點，跌２０６點或跌２﹒１３％。兩市合共成交５３８１億元人幣。

＊摩通料明年美國大選前中美難達協議＊

　　芝加哥聯邦儲備銀行總裁埃文斯作為鴿派代表人物，在最近兩次減息會議都投贊成票，但近
日他就直言最近兩次的減息行動已經足夠，聯儲局在利率決策上已處於有利位置。他預計，兩次
減息會足以幫助通膨略微逾２％的目標，故接下來不需要再減息，而通脤將達至２﹒２％。他亦
對美國經濟持樂觀態度，因為目前經濟增長仍略高於趨勢水平，同時受惠於低失業率及穩健的薪
資增長，相信消費者支出前景強勁。不過，聖路易斯聯儲行總裁布拉德就重申，聯邦基金利率應
在今年底前再下調２５個基點。他又預計，貨幣政策不會受總統特朗普的彈劾調查影響。
　　雖然特朗普近日表示，中美貿易協議可能比預期更早達成。不過，摩根大通行政總裁戴蒙在
彭博全球商業論壇上就預計，中美不太可能在美國明年總統大選之前達成貿易協議。有分析就推
測，戴蒙如此負面皆因中國政府可能希望待大選結果後，再與美國達協議。同場的迪士尼行政總
裁艾格就相對樂觀指，中國需要解決的問題很多，如智慧財產權保護、網路安全等等，但目前至
少市場准入已經隨時間增加，整體來說仍然看好中國。

＊國慶維穩預期消散，港股反彈機會微＊

　　港股今早高開逾百點，但及後已經轉勢向下，更由升轉跌。在技術走勢上，恆指十天線（約
２６５４１）已經轉跌，反映港股短期走勢難造好，同時愈來愈接近保歷加通道的底線（約
２５５０３），故此港股尚有逾５００點下跌空間。再者，恆指ＳＴＣ目前未達２０以下的超賣
水平，故未有強勁的反彈動力，但如果％Ｋ線短期上破％Ｄ線，意味港股或開始技術反彈。
（ａｌ）

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