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26/09/2019 08:23

【脫歐之後】約翰遜煽動反對派提不信任動議，密謀提前大選

　　《經濟通通訊社２６日專訊》英國首相約翰遜重返國會時向反對黨下戰書，嘲諷工黨領袖若
不把他拉下台，便應站到一旁讓他實現英國脫歐。
　　約翰遜在下議院會議中要求反對黨對政府發起不信任投票，以便提前舉行大選。但包括工黨
黨魁郝爾彬在內的反對黨領袖再次拒絕這樣做，強調只有在約翰遜排除硬脫歐的情況下，才會同
意舉行大選。
　　郝爾彬與其他反對黨已強行通過新法，要求政府如果無法在１０月１９日前敲定協議，便需
推遲脫歐，但仍不確定約翰遜是否將遵守該法例。（ｍｎ）

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