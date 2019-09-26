《經濟通通訊社２６日專訊》英國首相約翰遜重返國會時向反對黨下戰書，嘲諷工黨領袖若
不把他拉下台，便應站到一旁讓他實現英國脫歐。
約翰遜在下議院會議中要求反對黨對政府發起不信任投票，以便提前舉行大選。但包括工黨
黨魁郝爾彬在內的反對黨領袖再次拒絕這樣做，強調只有在約翰遜排除硬脫歐的情況下，才會同
意舉行大選。
郝爾彬與其他反對黨已強行通過新法，要求政府如果無法在１０月１９日前敲定協議，便需
推遲脫歐，但仍不確定約翰遜是否將遵守該法例。（ｍｎ）
26/09/2019 08:23
【脫歐之後】約翰遜煽動反對派提不信任動議，密謀提前大選
《經濟通通訊社２６日專訊》英國首相約翰遜重返國會時向反對黨下戰書，嘲諷工黨領袖若
不把他拉下台，便應站到一旁讓他實現英國脫歐。
約翰遜在下議院會議中要求反對黨對政府發起不信任投票，以便提前舉行大選。但包括工黨
黨魁郝爾彬在內的反對黨領袖再次拒絕這樣做，強調只有在約翰遜排除硬脫歐的情況下，才會同
意舉行大選。
郝爾彬與其他反對黨已強行通過新法，要求政府如果無法在１０月１９日前敲定協議，便需
推遲脫歐，但仍不確定約翰遜是否將遵守該法例。（ｍｎ）
|國際動態26/09/2019
英檢察總長稱休會合法 不辭職
|生財有道25/09/2019
新世界：對收地持開放態度，將捐300萬呎農地做社會房屋
|生財有道25/09/2019
團結香港基金提「港人組屋」 倡重推租者置其屋計劃
|生財有道25/09/2019
運動風氣盛 申洲貴得有道理
|生財有道25/09/2019
超低估值再現 中石油力爭上游
|剖析天下25/09/2019
經濟前景摸不清 聯儲局又鴿又鷹
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰