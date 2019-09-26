【脫歐之後】約翰遜煽動反對派提不信任動議，密謀提前大選

《經濟通通訊社２６日專訊》英國首相約翰遜重返國會時向反對黨下戰書，嘲諷工黨領袖若

不把他拉下台，便應站到一旁讓他實現英國脫歐。

約翰遜在下議院會議中要求反對黨對政府發起不信任投票，以便提前舉行大選。但包括工黨

黨魁郝爾彬在內的反對黨領袖再次拒絕這樣做，強調只有在約翰遜排除硬脫歐的情況下，才會同

意舉行大選。

郝爾彬與其他反對黨已強行通過新法，要求政府如果無法在１０月１９日前敲定協議，便需

推遲脫歐，但仍不確定約翰遜是否將遵守該法例。（ｍｎ）

