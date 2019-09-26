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26/09/2019 09:55

【貿易開戰】美日達成初步貿易協議，惟汽車關稅仍未談攏

　　《經濟通通訊社２６日專訊》美國總統特朗普與日本首相安倍晉三就貿易協議的初步細節達
成一致，將降低日本的農產品關稅及美國的工業品關稅，但美國未有承諾不向進口日本汽車加徵
關稅。
　　特朗普表示，日本將大幅降低或完全取消對美國牛肉、豬肉、小麥、芝士、粟米、葡萄酒等
商品的關稅，協議將為價值約７０億美元的美國農產品打開市場。
　　特朗普補充稱，兩國談判官員將繼續磋，今次所簽署的初步協議旨在為明年４月就協議展開
第二階段磋商舖路。（ｍｎ）

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