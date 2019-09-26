《台股攻略－馮偉明》台股開高走低，收市微跌一點

《台股攻略》受惠於美股四大指數昨晚高收，台股今日（２６日）開市早段走勢凌厲。加權

指數高開後升幅收窄，最終收１０８７１點，微跌１點，成交金額為新台幣１１３３億元。

大立光升幅一度接近３﹒５％，股價最高升至新台幣４４００元，台積電獲得美系外資看好

，預料未來２年獲利將以雙位數百分比增長，維持買入評級，收市升０﹒７５％，而鴻海則為三

大蘋果概念股中最為弱勢，跌幅一度超過１％。

中小型題材股中，被動元件板塊迎接５Ｇ基地台商機，加上智慧手機換機需求，預計將帶動

ＭＬＣＣ需求，國巨、華新科、禾伸堂以及信昌電今日開市時股價上揚，佳邦更大升至漲停板，

被動元件股板塊整體漲勢強勁，近２０隻個股大升１％至４％以上，截至午市整體上市櫃被動元

件股成交金額已達約新台幣１２５億元；網通股中有建漢受到越南廠本月加入貢獻，以及營運能

力轉強下，股價再創今年新高，惟午市後出現上行調整壓力，股價收跌０﹒５％，智易及智邦則

收市升約１﹒５％，正文亦上升約１﹒３％。

中美貿易戰風險降低，加上美國聯邦儲備局減息使資金維持寬鬆，資金持續回流亞洲，無論

短中長期外資都偏多，整體維持正面，預期整理後指數仍有再次轉強的機會。

《富邦銀行（香港）證券研究及產品發展部主管 馮偉明》



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