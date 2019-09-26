《談國論企－黎偉成》美對華貿戰衝擊範圍漸廣

《談國論企》美國對華單邊掀起的加徵商品關稅貿易戰，對兩國的經貿和企業的經營等許許

多多方面都有不同程度的負面影響，且所涉範圍漸次擴散和廣泛，可從在港的的不同行業的上市

公司所發布的２０１９年中期業績轉差、變壞，便由是可見一斑。



＊內外貿受困使包裝紙板業營運非常嚴峻＊



從中國海關總署所發表的最新資料，便可見中國對美國的出口於２０１９年１－８月份累計

達２﹒４２萬億元（人民幣．下同）同比減少３﹒７％，而美貨輸華，於２０１９年１－８月份

累計５４５０﹒１億元同比減少２３﹒５％，仍保持相對大幅減少態勢，當然使工貿等企業直接

受到影響，而相關的行業所受壓力，亦相當沉重：

惹人注目的有（一）是造紙業，亦受困不淺，如主營包裝紙板的玖龍紙業（０２６８９），

其管理層於所發布的業績報表中就強調包裝紙板行業於２０１８至１９年度的「營運環境非常嚴

峻」，因包裝紙業務收入佔銷售額比重由上年度９４﹒２％，大幅下調８﹒３個百分點至

８５﹒９％，便可見嚴峻之大。即使玖紙未有披露具體收入額度，但以銷售額５４６﹒４７億元

計８５﹒９％所得之數為４６９億元，以同樣方式伸算上年度達４９６億元，即包裝紙的收入於

１８至１９年度同比下跌５﹒４４％，而銷售總額則增３﹒６１％；其中卡紙的收入減少

４﹒９％，而此項於銷售額所佔比重由上年度的５２﹒２％回調至４７﹒９％。

由是使玖紙的股東應佔溢利３８﹒５９億元，同比大幅減少５０﹒８３％，與２０１７至

１８年度多賺７９﹒０６％的業績大有雲泥之別。

尤其是玖紙的管理層所言之：中美貿戰升級使製造金業鏈趨向保守、出口及終端消費意欲放

緩、進口廢紙配額進一步收緊等困，看來一眾事態短中期似難以改善甚至喘穩，前景非佳。

工貿發展不好，當然使（二）航運業受困。太平洋航運（０２３４３）股東應佔溢利於

２０１９年上半年僅達８２１萬美元，同比減少７３﹒７７％，而上年則虧轉盈賺３０７５萬美

元，表現欠佳的同時，但該集團較早前披露的資料顯示（Ｉ）２０１９年一季度下半部時段有明

顯改善，因波羅的海小靈便乾散貨船指數ＢＨＳＩ和波羅的海超靈便乾散貨船指數ＢＳＩ顯著上

升，而太平洋航運的ＢＮＳＩ與ＢＳＩ日均租金分別上升５８％與３８％，非市場般略跌。

（ＩＩ）問題是（ｉ）美國對華挑起貿戰，使中國反制而明顯減少進口美國產物及大豆的進

口，遂導致遠洋的乾散貨運輸需求有急轉直下之概，加上（ｉｉ）中國限制煤炭進口和

（ｉｉｉ）巴西有鐵礦石場受到破壞，更使乾散貨船的（ｉｖ）租金走疲。

和（三）招商局港口（００１４４）股東應佔溢利於２０１９上半年達６５﹒２９億美元，

同比增加１９﹒８％，即使２０１８年同期飆升７３﹒１％至５４﹒４８億美元乃因上年下半年

不再份佔中國國際海運集裝箱利潤難作直接比較，但今年中期的經常性溢利２０﹒４５億美元同

比減少５﹒８％，較上年所達２１﹒７１億元的減幅４﹒３％仍多減１﹒５個百分點，業績表現

堪稱未如人意。



＊航運港口減收降利劣況漸次浮現＊



業績轉差，顯然受到美國對華所挑起的貿戰影響不輕，特別是（Ａ）核心的港口業務，經常

性溢利２６﹒５１美元同比減少４﹒９％，而上年同期２７﹒８７億元則上升１３﹒７％，因

（Ｉ）集裝箱吞吐量５４５６萬個標準箱同比僅增１﹒４％，較上年同期的５３８１萬個標準箱

所增７﹒３％少增５﹒９個百分點，其中（ｉ）中國大陸的吞吐量４０５２萬個標準箱僅增

１﹒３％，（ｉｉ）港台３３５萬個標準箱更減少４﹒７％，而（ｉｉｉ）海外１０４９萬個標

準箱即使增４％，卻比上年同期的升幅少增１４﹒２個百分點。

和（ＩＩ）散雜貨吞吐量２﹒３３億噸，同比減少１０﹒７％，上年同期的２﹒４７億噸尚

稍增０﹒７％，其中中國大陸所達２﹒２億噸的跌幅更為１１﹒２％。

至於（Ｂ）主要市場的收入：（１）大陸港台的收入２４﹒６９億美元同比下跌

３５﹒２３％，而２０１８年同期３８﹒１２億美元則升１５﹒３％；此可解讀為所受中美貿戰

影響不輕也。（２）其他地區１８﹒１５億美元略增３﹒８４％，上年同期飆升１﹒３３倍。

《資深財經評論員 黎偉成》（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）

