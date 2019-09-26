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即市新聞

26/09/2019 13:10

《異動股》招行（０３９６８）漲４％破十天廿天線，暫最佳國指股

　　《經濟通通訊社２６日專訊》招商銀行（０３９６８）Ｈ股現價升４﹒４７％，報３７﹒４
元；成交約２０８５萬股，涉資７﹒６８億元。該股此前連跌八日，累挫逾７％。目前主動買盤
達６０％。
　　Ａ股（滬：６０００３６）現價３５﹒４８元人民幣，升１﹒１３元人民幣，或升３﹒２９
％，成交２３﹒０６億元人民幣，涉及６６０１萬股。現價Ａ股對Ｈ股呈溢價５﹒２１％。
　　內銀股全線向上，建設銀行（００９３９）升０﹒６８％，報５﹒９４元；工商銀行
（０１３９８）揚０﹒７７％，報５﹒２４元；中國銀行（０３９８８）漲０﹒６５％，報
３﹒０９元。
　　現時，恆生指數報２５９７０，升２４點或升０﹒１０％，主板成交３８１﹒４２億元。國
企指數報１０１９０，升２１點或升０﹒２１％。
　　上證綜合指數報２９３８，跌１６點或跌０﹒５６％，成交１４２８﹒９２億元人民幣。
　　深證成份指數報９５０２，跌１６８點或跌１﹒７４％，成交２１８９﹒２７億元人民幣。

　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　建設銀行（００９３９）　　　５﹒９４元　　　升０﹒６８％
　　中信銀行（００９９８）　　　４﹒２３元　　　升１﹒２０％
　　農業銀行（０１２８８）　　　３﹒０６元　　　升０﹒３３％
　　工商銀行（０１３９８）　　　５﹒２４元　　　升０﹒７７％
　　民生銀行（０１９８８）　　　５﹒３１元　　　升１﹒３４％
　　交通銀行（０３３２８）　　　５﹒１２元　　　升０﹒９９％
　　重慶農行（０３６１８）　　　４﹒１０元　　　升０﹒７４％
　　招商銀行（０３９６８）　　　３７﹒４元　　　升４﹒４７％
　　中國銀行（０３９８８）　　　３﹒０９元　　　升０﹒６５％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（ｙｋ）

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