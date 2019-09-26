《異動股》招行（０３９６８）漲４％破十天廿天線，暫最佳國指股

《經濟通通訊社２６日專訊》招商銀行（０３９６８）Ｈ股現價升４﹒４７％，報３７﹒４

元；成交約２０８５萬股，涉資７﹒６８億元。該股此前連跌八日，累挫逾７％。目前主動買盤

達６０％。

Ａ股（滬：６０００３６）現價３５﹒４８元人民幣，升１﹒１３元人民幣，或升３﹒２９

％，成交２３﹒０６億元人民幣，涉及６６０１萬股。現價Ａ股對Ｈ股呈溢價５﹒２１％。

內銀股全線向上，建設銀行（００９３９）升０﹒６８％，報５﹒９４元；工商銀行

（０１３９８）揚０﹒７７％，報５﹒２４元；中國銀行（０３９８８）漲０﹒６５％，報

３﹒０９元。

現時，恆生指數報２５９７０，升２４點或升０﹒１０％，主板成交３８１﹒４２億元。國

企指數報１０１９０，升２１點或升０﹒２１％。

上證綜合指數報２９３８，跌１６點或跌０﹒５６％，成交１４２８﹒９２億元人民幣。

深證成份指數報９５０２，跌１６８點或跌１﹒７４％，成交２１８９﹒２７億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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建設銀行（００９３９） ５﹒９４元 升０﹒６８％

中信銀行（００９９８） ４﹒２３元 升１﹒２０％

農業銀行（０１２８８） ３﹒０６元 升０﹒３３％

工商銀行（０１３９８） ５﹒２４元 升０﹒７７％

民生銀行（０１９８８） ５﹒３１元 升１﹒３４％

交通銀行（０３３２８） ５﹒１２元 升０﹒９９％

重慶農行（０３６１８） ４﹒１０元 升０﹒７４％

招商銀行（０３９６８） ３７﹒４元 升４﹒４７％

中國銀行（０３９８８） ３﹒０９元 升０﹒６５％

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（ｙｋ）

