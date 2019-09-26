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26/09/2019 15:33

【貿易開戰】商務部：中國企業與美國成交相當規模大豆和豬肉

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２６日北京專電》商務部新聞發言人高峰在例行發布會表示
，近期中國企業正按照市場化原則和世貿組織規則，開展美國農產品詢價採購，成交相當規模的
大豆和豬肉。
　　他表示，中國對優質農產品市場需求很大，中美農產品合作空間廣闊，希望雙方共同努力，
採取實際行動，為合作創造有利條件。
　　他並表示，中方注意到，美方於９月１７日公布了第９批對華加徵關稅措施排除清單，中方
對此表示歡迎。這有利於美國的企業和消費者，有利於中國企業，也有利於為磋商創造良好條件

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