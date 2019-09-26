《午市前瞻》觀望今日能否開出陽燭，２５８００短期關鍵

《經濟通通訊社２６日專訊》美國總統特朗普隔晚（２５日）表示，可能會比市場預期更快

與中國達成貿易協議，暫時帶動市場避險情緒降溫，美股三大指數隔晚全線反彈。港股今早高開

１２９點兼重返二萬六關，即使本地地產股及重磅股騰訊（００７００）顯著回升，但港股升幅

僅最多擴至１５４點，半日高見２６０９９點後，升幅不斷收窄，最終半日收升４０點或

０﹒１６％，報２５９８５點，二萬六關得而復失。主板總成交３６２﹒６３億元。國指半日收

報１０１９２點，漲２４點或０﹒２４％。

內地Ａ股向下，上證綜指報２９３３點，跌２１點或０﹒７３％，成交１３２６﹒０５億人

幣。深成指報９４８０，下跌１９０點或下跌１﹒９７％，成交２０６４﹒１９億人幣。



＊新世界績後急升近４％，油價下滑三桶油受壓＊



本地地產股個別發展，新世界（０００１７）績後雖遭多間大行唱淡，惟八連陰後反彈

３﹒４％，報１０﹒３４元，為升幅最大藍籌。恆地（０００１２）軟０﹒５４％，報３６﹒６

元。新地（０００１６）挫０﹒８％，報１１１﹒６元。信置（０００８３）走低１﹒１９％，

報１１﹒６６元。長實（０１１１３）揚０﹒３８％，報５３﹒４元。嘉里建設（００６８３）

挫０﹒８６％，報２３﹒１５元。

Ａ股偏軟，惟內銀股全線造好，招行（０３９６８）升３﹒３５％，報３７元，為表現最佳

國指股。建行（００９３９）揚０﹒６８％，報５﹒９４元。信行（００９９８）漲１﹒２％，

報４﹒２３元。農行（０１２８８）揚０﹒３３％，報３﹒０６元。工行（０１３９８）走高０

﹒５８％，報５﹒２３元。中行（０３９８８）漲０﹒３３％，報３﹒０８元。

國際油價隔晚走低逾１％，「三桶油」全線受壓，中石油（００８５７）跌１﹒９８％，報

３﹒９７元，為跌幅最大藍籌及國指股。中石化（００３８６）挫１﹒０７％，報４﹒６２元。

中海油（００８８３）走低１﹒４７％，報１２﹒１元。中海油服（０２８８３）軟

１﹒３６％，報９﹒４４元。



＊港交所獲港府增持升１％，貿易相關股普遍造好＊



重磅股方面，港交所（００３８８）獲港府增持至逾６％，半日升１﹒０８％，報２２５元

。騰訊升０﹒６７％，報３３０﹒６元。匯控（００００５）漲０﹒２５％，報５９﹒５５元。

中移動（００９４１）跌０﹒９２％，報６４﹒３５元。友邦（０１２９９）走低

０﹒２７％，報７４﹒３元。平保（０２３１８）揚０﹒７８％，報９０﹒７元。

美中貿易戰有所降溫，手機設備股反彈，比亞迪電子（００２８５）升１﹒２１％，報

１１﹒７２元。通達（００６９８）揚３﹒５１％，報０﹒５９元。瑞聲（０２０１８）升

０﹒６％，報４２﹒１５元。舜宇（０２３８２）走高０﹒８９％，報１１３﹒７元。丘鈦

（０１４７８）揚０﹒１２％，報８﹒４８元。

其他貿易相關股同樣受捧，德昌電機（００１７９）升２﹒２９％，報１４﹒３元。敏實（

００４２５）揚０﹒９９％，報２５﹒５元。創科（００６６９）漲１﹒８１％，報５３﹒４元

。耐世特（０１３１６）走高０﹒６３％，報６﹒４４元。申洲（０２３１３）升

０﹒９７％，報１０４元。（ｔｔ）



＊彭偉新：樓價未見底地產股不宜沾手，新世界１１元以上套利離場＊



港股今日略為回升，京華山一研究部主管彭偉新對《經濟通通訊社》表示，大市上升主要受

惠美國總統特朗普改口風為中美貿易戰緊張氣氛降溫，但今日走勢處於上日大陰燭的燭身，而且

仍開出一支陰燭，只可形容為反彈，並非觸底回升，宜觀望今日最終能否開出一支陽燭，倘若成

功的話，後市方有機會轉好。又指，即使臨近期結及季結，但由於現階段仍未確定中美關係轉趨

樂觀，相信港股本月站穩２６０００大關的機會不大，而２５８００水平（以早前低位２４８９

９及高位２７３６６的升浪，並用黃金比率０﹒６１８倍計算）則不容有失，一旦跌穿的話，很

大機會下試去年低位２４５４０。

他又指，新世界今日明顯跑出，與集團捐出３００萬平方呎農地有關，但強調，有關舉動僅

有利其企業形象，對業績沒有幫助。雖然一眾本地地產股市帳率（ＰＢ）確實低，惟目前樓市仍

未見底，相關股份的估值有下跌空間，不建議投資者沾手本地地產股。就新世界而言，持貨者可

待股價上試１００天及２５０天線，即約１１﹒３元時套利離場。（ｋｌ、ｔｔ）

