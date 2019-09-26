【北水炒Ｄ乜】北水淨流入１８﹒３億人幣，買建行平保沽招行舜宇

《經濟通通訊社２６日專訊》美國總統特朗普隔晚（２５日）表示，可能會比市場預期更快

與中國達成貿易協議，暫時為市場避險情緒降溫，加上中國商務部指出，近期中國企業正開展美

國農產品詢價採購，成交相當規模的大豆和豬肉，恆指全日升９６點或０﹒３７％，報

２６０４１點，再次收復二萬六關。

按額度計算，北水全日淨流入１８﹒２９億元人民幣。北水淨買入最多的個股依次是建設銀

行（００９３９）、中國平安（０２３１８）、騰訊控股（００７００）；淨賣出最多的依次是

招商銀行（０３９６８）、舜宇光學（０２３８２）、中芯國際（００９８１）。

主板成交７０３﹒２５億元，較昨日減少６﹒９％，其中港股通成交１２１﹒８６億元，佔

總成交１７﹒３％。



＊招行淨流出逾４﹒３億元＊



北水對內銀股情有獨鍾，仍然為主力買賣對象，當中仍然力買建行，以及勁沽招行。招行全

日北水淨沽出達４﹒３２億元，比上日大增１﹒３倍；而建行淨買入２﹒４５億元增加近七成。

招行股價全日反彈３﹒７７％，報３７﹒１５元；建行上升１﹒０２％，報５﹒９６元。

郵儲行（０１６５８）全日淨流入１﹒３２億元，成為五大北水淨買入股份之一，全日股價

升１﹒９１％，報４﹒８元。



表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：



股份名稱（編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

淨買入最多港股：

建設銀行（００９３９） ２．４５

中國平安（０２３１８） １．５５

騰訊控股（００７００） １．３２

郵儲銀行（０１６５８） １．３２

友邦保險（０１２９９） ０．７４



淨沽出最多港股：

招商銀行（０３９６８） －４．３２

舜宇光學（０２３８２） －１．７８

中芯國際（００９８１） －１．４３

融創中國（０１９１８） －１．１４

中國人壽（０２６２８） －０．８０

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

（ｅｃ）

