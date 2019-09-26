《美元走勢－羅明立》央行重啟量化寬鬆，歐元受壓可吼位沽

最高 最低 東京收市



美元╱日圓 １０７﹒７２ １０７﹒６０ １０７﹒６５

歐元╱美元 １﹒０９６５ １﹒０９５０ １﹒０９５４

英鎊╱美元 １﹒２３８０ １﹒２３５５ １﹒２３６０

美元╱瑞郎 ０﹒９９１８ ０﹒９９０６ ０﹒９９１５

美元╱港元 ７﹒８３９８ ７﹒８３７０ ７﹒８３７５



《美元走勢》美國８月新屋銷售總數年度化達到７１﹒３萬戶，高於預期的６６萬戶，亦較

上月份的６３﹒５萬戶為高。同期，營建許可由８月份的７﹒７％升至８﹒２％，反映美國樓市

表現強勁。房屋數據理想，降低投資者對美國經濟憂慮，１０年期美債息從上日的１﹒６３５％

升至１﹒７２１％。美匯指數短線造好，但美國息口未有明確走向，估計短線美匯指數將維持區

間上落，反覆向好格局。



根據美國貿易代表辦公室發布的清單，美國將針對飛機和零部件，以及酒、皮革製品等奢侈

品向歐洲區徵收關稅，最早可能１０月生效。世界貿易組織將授權美國對近８０億美元歐洲商品

徵收關稅，歐盟正考慮對美國逾４０億美元的出口產品作報復，顯示全球貿易正面對重大挑戰。



歐元兌美元初步支持位於１﹒０９２０，歐洲央行重啟量化寬鬆貨幣政策，估計會壓抑歐元

走勢，建議投資者於１﹒１０附近沽出歐元，以１﹒１０５０為止損。



方向 入市價 目標位 止蝕



美元╱日圓 觀 望

歐元╱美元 沽出歐元 １﹒１０００ １﹒０９００ １﹒１０５０

英鎊╱美元 觀 望

美元╱瑞郎 觀 望

美元╱加元 觀 望

澳元╱美元 觀 望

紐元╱美元 觀 望



《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》

