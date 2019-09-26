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即市新聞

26/09/2019 15:10

《美元走勢－羅明立》央行重啟量化寬鬆，歐元受壓可吼位沽

　　　　　　　　　　　　　　最高　　　　　　　最低　　　　　　東京收市　

　　　美元╱日圓　　　　１０７﹒７２　　　１０７﹒６０　　　１０７﹒６５
　　　歐元╱美元　　　　１﹒０９６５　　　１﹒０９５０　　　１﹒０９５４
　　　英鎊╱美元　　　　１﹒２３８０　　　１﹒２３５５　　　１﹒２３６０
　　　美元╱瑞郎　　　　０﹒９９１８　　　０﹒９９０６　　　０﹒９９１５
　　　美元╱港元　　　　７﹒８３９８　　　７﹒８３７０　　　７﹒８３７５

　　《美元走勢》美國８月新屋銷售總數年度化達到７１﹒３萬戶，高於預期的６６萬戶，亦較
上月份的６３﹒５萬戶為高。同期，營建許可由８月份的７﹒７％升至８﹒２％，反映美國樓市
表現強勁。房屋數據理想，降低投資者對美國經濟憂慮，１０年期美債息從上日的１﹒６３５％
升至１﹒７２１％。美匯指數短線造好，但美國息口未有明確走向，估計短線美匯指數將維持區
間上落，反覆向好格局。

　　根據美國貿易代表辦公室發布的清單，美國將針對飛機和零部件，以及酒、皮革製品等奢侈
品向歐洲區徵收關稅，最早可能１０月生效。世界貿易組織將授權美國對近８０億美元歐洲商品
徵收關稅，歐盟正考慮對美國逾４０億美元的出口產品作報復，顯示全球貿易正面對重大挑戰。

　　歐元兌美元初步支持位於１﹒０９２０，歐洲央行重啟量化寬鬆貨幣政策，估計會壓抑歐元
走勢，建議投資者於１﹒１０附近沽出歐元，以１﹒１０５０為止損。
　　　　
　　　　　　　　　　　方向　　　　入市價　　　　　　目標位　　　　　　　止蝕　

　　　美元╱日圓　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　歐元╱美元　　沽出歐元　　１﹒１０００　　　１﹒０９００　　　１﹒１０５０
　　　英鎊╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱瑞郎　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱加元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　澳元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　紐元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望

《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》

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