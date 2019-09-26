港府向倫敦監管機構披露，至本月２３日持股持有港交所（００３８８）７６９８萬股，股
權增至６﹒１２％。
聯交所權益披露系統就暫未有港府申報股份變化的資料。事實上，港府並不受《證券及期貨
條例》披露條文約束，有權不在港披露持股變化，但由於目前港交所提購倫交所，令其需在倫敦
交代持股。
港府回應查詢表示，最新披露的港交所持股變化來自「以股代息」操作，而非在市場主動購
買，未來會逐次考慮是否以股代息處理港交所派息。《香港經濟日報》
26/09/2019 08:26
【世紀合併】增持港交所，港府：以股代息操作
港府向倫敦監管機構披露，至本月２３日持股持有港交所（００３８８）７６９８萬股，股
權增至６﹒１２％。
聯交所權益披露系統就暫未有港府申報股份變化的資料。事實上，港府並不受《證券及期貨
條例》披露條文約束，有權不在港披露持股變化，但由於目前港交所提購倫交所，令其需在倫敦
交代持股。
港府回應查詢表示，最新披露的港交所持股變化來自「以股代息」操作，而非在市場主動購
買，未來會逐次考慮是否以股代息處理港交所派息。《香港經濟日報》
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