【外企動向】Ｔｈｏｍａｓ　Ｃｏｏｋ旗下德國航空獲貸款，續營運

英國老牌旅行社Ｔｈｏｍａｓ Ｃｏｏｋ因為融資失敗而破產倒閉，但旗下的德國神鷹航空

（Ｃｏｎｄｏｒ）獲德國政府貸款３﹒８億歐元（約３２﹒８億港元），得以繼續營運。

德國經濟部長阿爾特邁爾（Ｐｅｔｅｒ Ａｌｔｍａｉｅｒ）認為，神鷹航空是一間可以錄

得盈利的企業，經濟部決定貸款予神鷹航空純粹是考慮其業務因素，而非政治因素。

神鷹航空有約５０００名員工，倘公司繼續營運，可協助正身處海外的２４萬名德國旅客回

國。《香港經濟日報》

