英國老牌旅行社Ｔｈｏｍａｓ Ｃｏｏｋ因為融資失敗而破產倒閉，但旗下的德國神鷹航空
（Ｃｏｎｄｏｒ）獲德國政府貸款３﹒８億歐元（約３２﹒８億港元），得以繼續營運。
德國經濟部長阿爾特邁爾（Ｐｅｔｅｒ Ａｌｔｍａｉｅｒ）認為，神鷹航空是一間可以錄
得盈利的企業，經濟部決定貸款予神鷹航空純粹是考慮其業務因素，而非政治因素。
神鷹航空有約５０００名員工，倘公司繼續營運，可協助正身處海外的２４萬名德國旅客回
國。《香港經濟日報》
26/09/2019 08:28
【外企動向】Ｔｈｏｍａｓ Ｃｏｏｋ旗下德國航空獲貸款，續營運
英國老牌旅行社Ｔｈｏｍａｓ Ｃｏｏｋ因為融資失敗而破產倒閉，但旗下的德國神鷹航空
（Ｃｏｎｄｏｒ）獲德國政府貸款３﹒８億歐元（約３２﹒８億港元），得以繼續營運。
德國經濟部長阿爾特邁爾（Ｐｅｔｅｒ Ａｌｔｍａｉｅｒ）認為，神鷹航空是一間可以錄
得盈利的企業，經濟部決定貸款予神鷹航空純粹是考慮其業務因素，而非政治因素。
神鷹航空有約５０００名員工，倘公司繼續營運，可協助正身處海外的２４萬名德國旅客回
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