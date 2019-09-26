《國際要聞》特朗普通話紀錄，證實要求烏克蘭調查拜登

美國白宮公布，總統特朗普與烏克蘭總統澤連斯基（Ｖｏｌｏｄｙｍｙｒ

Ｚｅｌｅｎｓｋｙ）７月份電話會談的內容文稿。

特朗普於這次對話中，明確要求烏克蘭調查前副總統拜登兒子亨特，並重申美國給予烏克蘭

很多幫助，但沒有提及若果對方不跟從辦事，將會暫停對烏克蘭的軍事援助。

雖然特朗普語帶威脅，但他的確沒有將調查及軍事援助直接連繫，而這是外間對他濫權瀆職

的最重要指摘。

有關文稿並沒有一字不漏記錄兩人對話的內容，僅由戰情室及國家安全委員會官員的筆記及

憶述撰寫而成。《香港經濟日報》

