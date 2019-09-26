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26/09/2019 08:54

【沙中醜聞】禮頓專家：港鐵（０００６６）抽樣隨機性不足

　　沙中線調查委員會昨續聆訊，由禮頓委聘的獨立統計專家Ｂａｒｒｉｅ　Ｗｅｌｌｓ作供。
　　他質疑，港鐵（０００６６）早前抽驗鋼筋接駁情況的「全面評估策略」抽樣隨機性不足，
抽樣結果「千次一遇」。
　　政府代表大律師周偉倫則以六合彩為例指出，抽樣出現低機率的結果，並不等於抽樣欠隨機
性。
　　Ｗｅｌｌｓ則指，自己只是質疑抽樣的結果，並未有質疑抽樣的過程；如要計算的單位由連
續牆的數量，改為螺絲帽的數量，或會令自己的報告結果有所改變。《香港經濟日報》

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