【沙中醜聞】禮頓專家：港鐵（０００６６）抽樣隨機性不足

沙中線調查委員會昨續聆訊，由禮頓委聘的獨立統計專家Ｂａｒｒｉｅ Ｗｅｌｌｓ作供。

他質疑，港鐵（０００６６）早前抽驗鋼筋接駁情況的「全面評估策略」抽樣隨機性不足，

抽樣結果「千次一遇」。

政府代表大律師周偉倫則以六合彩為例指出，抽樣出現低機率的結果，並不等於抽樣欠隨機

性。

Ｗｅｌｌｓ則指，自己只是質疑抽樣的結果，並未有質疑抽樣的過程；如要計算的單位由連

續牆的數量，改為螺絲帽的數量，或會令自己的報告結果有所改變。《香港經濟日報》

