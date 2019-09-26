【虛擬銀行】渣打香港：虛擬銀行推出後要達收支平衡仍需一段時間

《經濟通通訊社２６日專訊》渣打香港牽頭財團早前獲批虛擬銀行牌照，渣打香港區行政總

裁禤惠儀表示，該行有傳統及虛擬銀行牌照，相信將有助提升該行巿場競爭力。

禤惠儀出席香港銀行家峰會時指，虛擬銀行推出後，預料達到收支平衡，仍需要一段時間。

她指，目前智能手機越趨普及，又指與合作夥伴合作經營虛擬銀行，將有助渣打將創新經驗應用

在傳統銀行業務。

她又提到，需要平衡發展及網絡安全兩方面，新科技的出現或會令新風險增加，銀行業界應

做好準備，而該行亦將繼續與監管部門緊密合作。（ｓｋ）

