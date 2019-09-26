  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

26/09/2019 10:28

【新股上市】德視佳眼科據報擬集資不多於７億元

　　《經濟通通訊社２６日專訊》外電報道，德視佳眼科計劃在港發行７９３０萬股，價格區間
介乎每股６﹒２至８﹒８元，集資約４﹒９２至６﹒９８億元，預計１０月８日定價，１０月
１５日開始於聯交所主板交易。
　　集資所得款項將用於在中國主要城市（包括成都和重慶）設立診所、收購歐洲的診所集團、
擴大營銷和用作營運資金。在行使超額配售選擇權前，發行價區間代表公司市值介乎２﹒５０１
億美元至３﹒５６億美元。
　　根據初步招股說明書，中銀國際是獨家保薦人。（ｂｎ）

返回新聞主頁

etnet財經‧生活App   財智‧健康‧品味生活     【立即下載】  iOS版 / Android版
最新專題
More
國際動態26/09/2019
英檢察總長稱休會合法 不辭職
生財有道25/09/2019
新世界：對收地持開放態度 將捐300萬呎農地做社會房屋
生財有道25/09/2019
團結香港基金提「港人組屋」 倡重推租者置其屋計劃
生財有道25/09/2019
運動風氣盛 申洲貴得有道理
生財有道25/09/2019
超低估值再現 中石油力爭上游
剖析天下25/09/2019
經濟前景摸不清 聯儲局又鴿又鷹
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet Bonus賞你】好好社企 中秋精選月餅禮盒

【etnet Bonus賞你】領展TKO Gateway便攜式香薰機

【etnet Bonus賞你】荃灣千色匯及元朗千色匯 x 韓國紙雕插畫藝術家Soo Min Kim 消暑手搖沙冰杯+簡約家用收納箱

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金