【新股上市】德視佳眼科據報擬集資不多於７億元

《經濟通通訊社２６日專訊》外電報道，德視佳眼科計劃在港發行７９３０萬股，價格區間

介乎每股６﹒２至８﹒８元，集資約４﹒９２至６﹒９８億元，預計１０月８日定價，１０月

１５日開始於聯交所主板交易。

集資所得款項將用於在中國主要城市（包括成都和重慶）設立診所、收購歐洲的診所集團、

擴大營銷和用作營運資金。在行使超額配售選擇權前，發行價區間代表公司市值介乎２﹒５０１

億美元至３﹒５６億美元。

根據初步招股說明書，中銀國際是獨家保薦人。（ｂｎ）

