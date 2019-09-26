【本港經濟】出口貨值連跌十個月，８月跌幅擴大至６﹒３％

《經濟通通訊社２６日專訊》政府統計處公布本港出口連跌十個月，８月份本港整體出口貨
值為３５２７億元，按年跌６﹒３％，比７月份的５﹒７％跌幅擴大，但比市場預測跌
７﹒４％為佳，而進口貨值為３８０８億元，按年亦跌１１﹒１％，跌幅比７月的８﹒７％和市
場預測的１１％大。
＊首八個月出口跌４﹒３％＊
今年８月錄得有形貿易逆差２８０億元，相等於商品進口貨值的７﹒４％。市場本來估計貿
易逆差約３６４億元。
今年首八個月的商品整體出口貨值較去年同期下跌４﹒３％。同時，商品進口貨值下跌６％
。今年首八個月錄得有形貿易逆差３０５１億元，相等於商品進口貨值的１０﹒６％。
＊８月輸往美國出口跌８﹒８％＊
今年８月份，輸往亞洲的整體出口貨值按年下跌４﹒８％。此地區內，輸往部分主要目的地
的整體出口貨值錄得跌幅，尤其是馬來西亞（跌２１﹒６％）、印度（跌２０﹒８％）、泰國（
跌１６﹒５％）、中國內地（內地）（跌５﹒２％）、越南（跌３﹒３％）和新加坡（跌
２﹒７％）。另一方面，輸往台灣和菲律賓的整體出口貨值則錄得升幅，分別上升３１﹒２％和
１８﹒１％。
除亞洲的目的地外，輸往其他地區的部分主要目的地的整體出口貨值錄得跌幅，尤其是英國
（跌１３﹒３％）和美國（跌８﹒８％）。同時，輸往德國的整體出口貨值則上升４﹒７％。
＊政府料短期內出口表現或進一步轉差＊
今年首八個月，輸往大部分主要目的地的整體出口貨值按年錄得跌幅，尤其是印度（跌
１５﹒９％）、美國（跌１０﹒６％）、內地（跌６﹒０％）、德國（跌５﹒８％）、日本（跌
３﹒９％）和越南（跌３﹒８％）。然而，輸往新加坡和韓國的整體出口貨值則錄得升幅，分別
上升８﹒２％和５﹒３％。
政府發言人表示，受累於環球經濟增長減慢及美國與內地貿易摩擦升溫，８月份商品出口貨
值繼續錄得顯著按年跌幅。輸往多個主要市場的出口進一步下跌。美國與內地貿易摩擦帶來的不
確定因素，會繼續對本已不濟的外貿環境增添下行風險。香港的商品出口表現在短期內料會維持
疲弱，甚或進一步轉差。政府會密切留意有關情況。（ｃｌ）