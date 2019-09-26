【本港經濟】出口貨值連跌十個月，８月跌幅擴大至６﹒３％

《經濟通通訊社２６日專訊》政府統計處公布本港出口連跌十個月，８月份本港整體出口貨

值為３５２７億元，按年跌６﹒３％，比７月份的５﹒７％跌幅擴大，但比市場預測跌

７﹒４％為佳，而進口貨值為３８０８億元，按年亦跌１１﹒１％，跌幅比７月的８﹒７％和市

場預測的１１％大。



＊首八個月出口跌４﹒３％＊



今年８月錄得有形貿易逆差２８０億元，相等於商品進口貨值的７﹒４％。市場本來估計貿

易逆差約３６４億元。

今年首八個月的商品整體出口貨值較去年同期下跌４﹒３％。同時，商品進口貨值下跌６％

。今年首八個月錄得有形貿易逆差３０５１億元，相等於商品進口貨值的１０﹒６％。



＊８月輸往美國出口跌８﹒８％＊



今年８月份，輸往亞洲的整體出口貨值按年下跌４﹒８％。此地區內，輸往部分主要目的地

的整體出口貨值錄得跌幅，尤其是馬來西亞（跌２１﹒６％）、印度（跌２０﹒８％）、泰國（

跌１６﹒５％）、中國內地（內地）（跌５﹒２％）、越南（跌３﹒３％）和新加坡（跌

２﹒７％）。另一方面，輸往台灣和菲律賓的整體出口貨值則錄得升幅，分別上升３１﹒２％和

１８﹒１％。

除亞洲的目的地外，輸往其他地區的部分主要目的地的整體出口貨值錄得跌幅，尤其是英國

（跌１３﹒３％）和美國（跌８﹒８％）。同時，輸往德國的整體出口貨值則上升４﹒７％。



＊政府料短期內出口表現或進一步轉差＊



今年首八個月，輸往大部分主要目的地的整體出口貨值按年錄得跌幅，尤其是印度（跌

１５﹒９％）、美國（跌１０﹒６％）、內地（跌６﹒０％）、德國（跌５﹒８％）、日本（跌

３﹒９％）和越南（跌３﹒８％）。然而，輸往新加坡和韓國的整體出口貨值則錄得升幅，分別

上升８﹒２％和５﹒３％。

政府發言人表示，受累於環球經濟增長減慢及美國與內地貿易摩擦升溫，８月份商品出口貨

值繼續錄得顯著按年跌幅。輸往多個主要市場的出口進一步下跌。美國與內地貿易摩擦帶來的不

確定因素，會繼續對本已不濟的外貿環境增添下行風險。香港的商品出口表現在短期內料會維持

疲弱，甚或進一步轉差。政府會密切留意有關情況。（ｃｌ）

