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即市新聞

26/09/2019 19:00

《再戰明天》儲局金融監管官員講話，密歇根大學消費信心指數料升

　　《經濟通通訊社２６日專訊》明日，歐元區公布９月企業景氣指標，美國公布９月密歇根大
學消費者信心指數。

＊美聯儲金融監管副主席夸爾斯發表講話＊

　　在外圍重要經濟活動上，明日，德國央行總裁魏德曼發表講話。本港時間明午３：００ｐｍ
，英倫銀行貨幣政策委員會（ＭＰＣ）委員桑德斯發表講話。３：１５ｐｍ，歐洲央行副總裁德
金多斯主持第四屆ＥＳＲＢ年度大會。
　　明晚８：３０ｐｍ，美聯儲金融監管副主席夸爾斯就「宏觀審慎監管」問題發表講話。

＊歐元區公布９月企業景氣指標，和經濟信心指數＊

　　在數據方面，明早９：３０ａｍ，中國公布８月工業利潤。
　　明午２：４５ｐｍ，法國公布９月消費者物價指數，月率料由０﹒５％跌至０﹒２％；年率
料維持於１％。５：００ｐｍ，歐元區公布９月企業景氣指標，料維持於０﹒１１；工業信心指
數料由負５﹒９轉差至負６；服務業信心指數料由９﹒３升上９﹒４；消費者信心指數料由負
７﹒１好轉至負６﹒５；經濟信心指數料由１０３﹒１微降至１０３。

＊美國公布９月密歇根大學消費者信心指數＊

　　明晚８：００ｐｍ，巴西公布８月失業率，料由１１﹒８％回落至１１﹒６％。
８：３０ｐｍ，美國公布８月個人所得，料由０﹒１％升上０﹒４％；個人消費料由０﹒６％下
滑至０﹒３％。美國８月耐用品訂單月率料由２％下跌至負１﹒２％；耐用品訂單（扣除運輸）
料由下滑０﹒４％升上０﹒２％。１０：００ｐｍ，美國公布９月密歇根大學消費者信心指數，
料由８９﹒８升上９２﹒１。

＊中華汽車和冠軍科技派業績＊

　　在本港，明日公布業績的公司有：中華汽車（０００２６）、達力集團（０００２９）、
冠軍科技集團（０００９２）、超大現代（００６８２）和寰宇娛樂文化（０１０４６）等。
　　此外，莊士機構國際（００３６７）和莊士中國（００２９８）等開股東會。
　　駿隆舉辦強積金論壇。（ｈｏ）

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