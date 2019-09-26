【本港樓市】中原：今年工商舖買賣料約４３５０宗，打破沙士新低

《經濟通通訊社２６日專訊》中原（工商舖）表示，全年工商舖買賣料約４３５０宗水平，

宗數將低於２００３年沙士，亦將僅佔去年全年的５成；而租務成交宗數則徘徊於１７２００宗

水平，略低於去年水平。同時，本港商舖及寫字樓租售價將會持續「尋底」，年底前下調幅度會

擴至最多約３成，至於大額買賣市場走勢，工商物業續成投資者尋寶熱門之選，將成為大手物業

火車頭。



＊舖市陸續出現減價及減租情況＊



中原（工商舖）表示，連月示威遊行無疑對舖市打擊最大，市場陸續出現減價及減租情況，

舖位買賣價量齊跌。中原（工商舖）商舖部董事黃偉基表示，數據指出，今年第３季截至９月

２３日，暫錄約１８０宗商舖買賣成交，涉及總成交金額約４５﹒８９億元，按年減幅分別約

４９％及５９％，同時對比第２季亦下跌約４４％及５５％。按月數字方面，舖位買賣個案自４

月起按月下跌，最新９月僅有約３８宗。黃氏亦指，租務方面，今季暫時錄得約９１１宗商舖租

賃個案，屬近年罕有跌穿１０００宗水平，

中原（工商舖）寫字樓部董事陳雁樓表示，資料顯示今年第３季暫錄得約１５０宗寫字樓買

賣成交，按季下跌約６２％；而總成交金額方面則錄得約５１﹒１３億元，對比上季減約

７４％，對上一次跌至約５０億元相若水平為２０１６年第２季，成交金額約７８﹒５１億元。



＊核心區甲廈空置率較年初時有所上升＊



陳氏認為，本港營商環境遇重大挑戰，有國際機構先後降低香港信貸評級，令海外及內地企

業進駐香港步伐更為審慎，最新核心區甲廈空置率較年初時有所上升，包括金鐘、中環、銅鑼灣

及灣仔，當中，中環甲廈８月空置率約３﹒０８％，對比１月上升約１﹒１５個百分點。陳氏續

稱，本季暫錄得約１２７４宗租賃個案，按季下調約２１％，而累計首３季，商廈租務成交共錄

得４２８９宗。（ｂｎ）

