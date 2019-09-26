《小傳日記》侵侵改口風，貿易股輕鬆；孖屐真反覆，重返二萬六！

《小傳日記》隔晚花旗國「孖屐」再抽返高，因為「侵侵」（特朗普）突然又轉口風，話同

神洲嘅貿易大Ｄｅａｌ可能比預期快會傾好，神又係佢鬼又係佢，所以今日亞洲股市紛紛造好，

雖然魚缸呢邊高開１２９點，但之後就漏晒氣，徘徊喺二萬六邊緣上上落落。好簡單啦，季結又

到，基金一定托市，呢個好似係定律。個股方面，部分貿易戰「風眼股」及手機設備股造好，而

新世界（０００１７）股價領風騷升２巴仙。最終恆指收報２６０４１點，升９６點或升近半巴

仙，主板成交７０３﹒２５億銀跌近７巴仙。國貨收報１０２１２點，升４３點近半巴仙。

神州Ａ場表現回吐，上證收報２９２９點，跌２６點或近１巴仙；深證收報９４６４點，跌

２０６點或逾２巴仙。兩市合共成交５３８０億銀人幣。

大隻藍戰士方面，大象（００００５）升逾半巴仙，報５９﹒７５銀；生發發（００３８８

）升逾１巴仙，報２２５﹒２銀；ＱＱ（００７００）升逾１巴仙，報３３２﹒４元；中移動（

００９４１）跌１巴仙，報６４﹒３喔；ＡＩＡ（０１２９９）跌亳半子，報７４﹒３５銀。



＊鄭志剛捐地新世界急起，貿易戰逆轉風眼股回暖＊



噚日鄭公子（鄭志剛）對外宣布，新世界（０００１７）將會捐出３００萬呎農地出嚟發展

房屋需要，並強調同《土地收回條例》無關。第一個做捐地肯定有正面效果，所以股價飛起２巴

仙，報１０﹒２銀。但其他磚頭佬就無神氣啦，好似新地（０００１６）都微跌半巴仙，報１１

２銀；信和置業（０００８３）就潛水不足半巴仙，報１１﹒７６銀。會德豐（０００２０）微

升１亳子，報４４﹒３５銀。

侵侵突然話新Ｄｅａｌ好快同神州傾好，雖然一時一樣好難追，但「風眼股」今日同樣有殺

錯無放過，買入先講。萬洲國際（００２８８）踢高逾１巴仙，報６﹒９５銀；舜宇光學

（０２３８２）抽高近２巴仙，報１１４﹒５銀；創科實業（００６６９）同樣升逾２巴仙，報

５３﹒５５銀；瑞聲科技（０２０１８）抽高逾１巴仙，報４２﹒４元；申洲（０２３１３）飛

近２巴仙，報１０４﹒７銀。



＊銷售現轉機吉利暫回氣，原油供應穩三桶油受困＊



大和睇好神州砵砵車孖屐會喺今年第四季出現復甦，因為舊年嘅基數比較細，並對龍頭吉利

（００１７５）同廣汽（０２２３８）「買貨」嘅評級。吉利喺連跌５日累挫６巴仙之後，今日

反彈近２巴仙，報１２﹒７２銀。但廣汽（０２２３８）軟約半巴仙，報７﹒５８銀。比亞迪

（０１２１１）升逾半巴仙，報３９﹒１５銀。長城汽車（０２３３３）揚逾１巴仙，報５﹒３

銀。東風集團（００４８９）滑逾１巴仙，報７﹒６５銀。

花旗國上星期原油庫存意外增加，加上沙特恢復石油產能嘅進展比預期快，油價再挫逾１巴

仙。三桶油繼續下挫，中石化（００３８６）滑１巴仙，報４﹒６２銀。中石油

（００８５７）走低近２巴仙，報３﹒９７銀，係表現最差嘅藍戰士同國指佬。中海油

（００８８３）軟近１巴仙，報１２﹒２銀。油服股亦受連累，中海油服（０２８８３）撻低近

半巴仙，報９﹒５４銀。安東油服（０３３３７）蒸發逾１巴仙，報０﹒７９銀。



＊國慶炒?需食品嚟趁墟，孖屐始消化醫藥佬升價＊



嚟緊又到國慶，今年Ｄ珠寶鐘錶佬炒唔起，資金走咗去?需，話國慶博一博。點知孖屐又好

似有起色，食品佬同啤酒佬早段都升咗上嚟，但後市偏軟。本日搶眼嘅潤啤（００２９１）早段

急彈２巴仙，收市升幅收窄至不足半巴仙，報４１﹒１５銀；青啤（００１６８）趴低１巴仙，

報４７銀；海底撈孖仔個別發展，頤海（０１５７９）升近１巴仙，報４５﹒３銀，海底撈

（０６８６２）趴低逾１巴仙，報３３﹒８銀。

自第二批帶量採購名單出爐後，連日受重傷嘅醫藥佬，可能係孖屐開始消化政策，今日終於

可以鹹魚翻身。三生製藥（０１５３０）今日最靚仔，彈近３巴仙，報１２﹒８銀；藥明康德（

０２３５９）升近２巴仙，報８６﹒１５銀；中生製藥（０１１７７）升逾１巴仙，報

１０﹒０６銀；石藥集團（０１０９３）糖尿病藥獲藥監局批出文件，升逾２巴仙，報

１６﹒０２銀；藥明生物（０２２６９）亦升超過１巴仙，報８０銀。請請！



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