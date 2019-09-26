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即市新聞

26/09/2019 10:08

《真知灼見－溫灼培》美日貿易協議下的日圓

　　《真知灼見》美國總統特朗普與日本首相安倍晉三於周三（２５日）晚把部分雙邊的貿易協
議率先定下來並作簽署。根據簽署的協定當中，最為市場矚目是日本將開放其國內約值７０億美
元的農業品市場予美國。往後，約達９０％在協議中所輸往日本的美國農產品將可獲豁免關稅，
或以降低關稅形式進入日本市場。相反，從協議中，日本只換取美國暫時承諾不對日本輸往美國
汽車及汽車零件徵重關稅。美方指，美日間約達６７０億美元的貿易不平衡正是來自日本進口汽
車，而這部分還有待日後繼續談判。至於市場另一關注焦點是，開放了日本農產品市場後可否彌
補美國所失去的中國農產品市場。在這方便相信幫助不大。因為日本從美國入口的，主要為肉類
及乳酪。相反，中國從美國入口的農產品則主要為大豆。
　
　　至於剛簽署的美日貿易協議對日本的經濟將帶來如何影響？明顯是利淡多於利好。從利好方
面看，可以說美國暫時將不會對日本進口車加徵重關稅。但這不會對現時日本的外貿盈餘有所增
加。相反，開放了日本農產品市場後，可想象日本農產品根本難以與美國競爭。在大量美國農產
品入口衝擊下，往後相信日本的貿易盈餘自然會有所減少。一點必須理解，日本經濟向以靠外貿
支撐。當外貿盈餘減少這會直接對日本經濟造成打擊。而更不要忘記，由１０月１日起日本將加
大消費稅由８％加至１０％。加消費稅後本身已會削弱日本消費者消費，現在日本農民更要面對
來自美國農產品的競爭，對日本經濟料將雪上加霜。
　
　　回觀日圓。踏入本周初，眾多因素均利於日圓匯價走強。例如於過去周日（２２日），美國
突然宣布增兵波斯灣。到周一（２３日）法國、英國及德國更發表聯合聲明指，沙特阿拉伯油設
施被襲是伊朗所為。這一切令人擔心中東有機會爆發戰火。到周二晚於聯合國大會上，美國總統
特朗普又指摘中國採取不公平貿易及對人民幣操控等，對即將於兩星期後舉行的中美高層次貿易
談判百害而無利。這一切再次增強市場的避險情緒並為日圓匯價帶來支持。不過有趣是，在這麼
多利好日圓匯價走強因素下，日圓於１０７兌１美元水平仍遇上不少上升阻力。從這一情況反映
，似乎日圓要走強並不容易。待下周二（１日）日本加消費稅後，提防日圓有機會隨之而走弱。
初步技術下跌目標為１０９兌１美元，如跌破不排除考驗１１０﹒５０水平。相反初步上升阻力
預計為１０７兌１美元。《恆生銀行首席市場策略員　溫灼培》
（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）

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