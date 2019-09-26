《投資領域－譚家駿》投資大中華，看質素增長與估值

《投資領域》大中華區股市，尤其是內地Ａ股的表現近月相當穩健，加上內地市場愈來愈開

放，愈來愈多的海外投資者參與其中，皆因當中確實蘊藏著不少吸引的投資機遇。

近年以來，外資參與Ａ股的程度是愈來愈高，繼早前ＭＳＣＩ再進一入擴大Ａ股的納入因子

，富時羅素亦在周一把Ａ股的納入因子由５％提升至１５％，外管局更已取消合格境外機構投資

者（ＱＦＩＩ）和人民幣合格境外機構投資者（ＲＱＦＩＩ）的投資額度限制，相信Ａ股市場將

會由原本散戶主導，逐步過渡至由更多機構投資者參與。

值得留意的是，Ｈ股雖然早有外資參與，但Ｈ股市場更多是以金融相關行業為主，相對上，

Ａ股擁有更廣泛的機會，例如是內需、健康護理、製造業和物料等行業均一應俱存，而截至今年

６月底止，Ａ股市場規模達７﹒８萬億美元，日均成交額達６００億美元，上市公司數目逾

３６００間，



＊三大方向選股＊



以整個大中華市場而言，我們認為可從三大方向選股，分別是公司質素、增長和估值。公司

質素包括管理層的往績、策略清晰與否、行業門檻及現金流等，增長需要每年至少５至１０％的

實質增長、盈利能見度高等，估值看現水平是否合理及風險回報等。

例如有一家在Ａ、Ｈ股俱有上市的內地機場就值得關注，其為消費升級的主要受惠者。這家

機場地處長三角的重要樞紐地域，受惠於旅客數目持續增加及旅遊需求增加，過去１０年客運量

一直持續增長。

公司的成本管控不俗，股本回報率亦不斷改善，同時經營現金流強勁、資產負債表穩健，配

合機場所擁有的相對於航空公司及商戶更優越的異價能力，其５年盈利年複合增長率近２０％之

多，不容忽視。

另外一家在香港上市的內地領先乳製品生？商亦受惠於中國內需的發展。這家公司提供多元

化的產品，包括液態奶、冰淇淋、奶粉及乳酪產品等，其公司企業文化的包容性、管理層透明度

高以及穩健的企業管治亦值得稱道。



＊產品組合改善提升利潤＊



過去幾年公司一直改善其產品組合，增加高價值產品在組合中的佔比，從而有效提升整體利

潤率，同時公司持續地投資於品牌建立亦帶動市場份額的提升，並進一步擴闊公司的盈利上升空

間。

除此之外，一家在台灣上市的積體電路製造服務公司亦可留意。公司為科技公司製造半導體

晶片，坐擁全球５６％的市場份額，是智慧科技和物聯網長期增長的主要受惠者，相信其需求增

長可望持續。同時，公司的品牌強勁，企業管治水平亦佳，更加是可持續領域上的領導者，聚焦

對環境的衝擊和能源消耗等。

隨著生產科技升級以及客戶來源更加分散，這家公司的業務表現的周期性亦愈來愈低，加上

長期提供吸引的股東回報，自由現金流維持高企，每股股息近年亦見倍增，公司的吸引力由此可

見一斑。《首域投資（香港）分銷業務董事 譚家駿》

