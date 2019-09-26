《與聯共策－鄒建雄》另類低波動收益策略，對抗持續的貿易戰

《與聯共策》全球經濟前景的不確定性與日俱增，加上中美貿易戰爭尚未落幕，聯博預期高

度波動的投資環境將延續至２０２０年。有鑑於此，投資者更需要用創新思維來創造收益。傳統

的收益型資產大多以高收益債券為主，大家不妨考慮適度布局按揭抵押證券作為「衛星配置」，

將有助投資組合創造良好的收益並減低損失風險。

談到收益策略，聯博一直以來都建議，投資組合不僅要納入高收益公司債和新興市場債券等

具回報增長潛力的信貸資產，也須兼顧高評級的政府國債。回顧過去，這樣的配置有助於降低波

動性與控制下行風險，在信貸周期後期的環境更突顯其重要性。

至於按揭收益策略，投資者可能會較為陌生。該類資產包括商業不動產抵押貸款證券

（ＣＭＢＳ）及信貸風險轉移債券（ＣＲＴ），一般亦提供相對較高收益，有機會進一步降低地

緣政治風險引發的波動性。歷史數據顯示，面對中美貿易戰爭引發的動盪，ＣＭＢＳ與ＣＲＴ展

現優於高收益企債的韌性。

另一方面，美國多數地區的買屋能力改善，且美國消費支出活動仍健全，也是按揭證券值得

布局的理由。儘管聯博預期美國經濟增長將放緩，但這並不意味美國將陷入經濟衰退。此外，低

利率亦有助降低按揭利率，因此我們預期未來幾個月美國樓價將持續緩慢攀升。

今年我們特別看好商業不動產抵押貸款證券（ＣＭＢＳ），其孳息率顯著優於評級相近之公

司債。投資者對於ＣＭＢＳ的疑慮，尤其是以購物中心作為擔保的證券，讓ＣＭＢＳ的投資估值

下降，但也為造好研究的投資者創造許多具有吸引力的投資機會。然而，投資者仍須精挑細選，

因為發行日期在２０１４年以後的ＣＭＢＳ已出現信貸基本面惡化的情形。

以高評級的資產而言，投資者或許可以考慮配置評級較高之商業不動產抵押貸款證券、高評

級擔保貸款憑證、由美國政府擔保的房利美與房地美所發行之機構按揭抵押證券、及特定之消費

性資產抵押擔保證券，如汽車貸款與消費性貸款。

一如傳統的信貸債券投資策略，按揭收益投資策略的基金經理可隨著投資估值與環境變化，

調整高評級與高收益資產之配置比例。同樣重要的是，證券化資產與政府國債呈現低相關性，對

於傳統的信貸債券投資策略而言，是降低風險的一大利器。此外，證券化資產與信貸資產及股票

呈現零相關性，因此可為投資組合分散配置發揮作用。

《聯博中國香港零售業務董事總經理 鄒建雄》

