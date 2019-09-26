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即市新聞

26/09/2019 14:24

《宏觀理財－冼健岷》寵物保險，為毛孩添保障

　　《宏觀理財》近年來，愈來愈多人喜歡養寵物，貓狗的主人不只當牠們是寵物，更會視牠們
為家庭的一份子，有些人甚至尊稱寵物為「主子」，或者把牠們當小朋友看待而暱稱為「毛孩」
，其尊貴地位可見一斑！
　　寵物和人類一樣，都會經歷生老病死，所以都會有保障需要。現時外國已經流行寵物保險，
香港亦開始推出相關產品滿足保障需求。每當寵物生病，帶牠們看獸醫，診金可能數以千計，如
果有寵物保險的保障，可以幫補使費之餘，萬一「毛孩」需要住院動手術，主人亦會更有預算。

＊投保年齡最低６個月＊

　　以市場上其中一個寵物保險為例，投保年齡為６個月至８歲，超過８歲的寵物須加收保費。
計劃包括獸醫費用，例如獸醫診金、處方藥物、診所住房費用、門診及手術費用等，醫療保障每
次２２０元，每年２０次，住房費用每次２００元，每年１２次。以上保障可讓「毛孩」得到適
切的治療。
　　正所謂預防勝於治療，計劃亦提供一系列預防治療服務，網絡醫務所提供每年的寵物疾病預
防治療服務，包括：身體檢查、飲食及預防疾病諮詢服務和混合疫苗注射。

＊第三者責任保障，高達６０萬元＊

　　主人很多時都會帶同寵物出外遊玩，讓貓狗舒展身心。然而，有些時候可能因為受驚或其他
原因，引致第三者意外身體受傷或遭受財物損失，主人或要因此作出賠償。上述保障方案涵蓋第
三者責任保障，賠償因受保寵物引致的第三者法律責任，例如引致第三者意外身故、身體受傷或
生病；或引致第三者財物意外遺失或受損，每宗意外或每個受保期內保障為６０萬元。大家要留
意的是，主人在索償時需支付自負額３０００元。
　　香港人喜歡去旅行，不少主人亦會帶同寵物遊世界。根據上述方案，寵物在旅途上亦會得到
一定保障。如受保寵物外遊或暫時身處香港以外的地方，可獲海外保障包括醫療保障、第三者責
任保障及殮葬服務費用，大家就可以玩得更放心了。
　　保費方面，視乎計劃不同的保障額和「毛孩」的年齡而定，該計劃的三個選項，在一歲至八
歲的每年保費大約在１１００至２８００元不等，當寵物的年齡在九歲或以上，每年則要收取附
加保費。
　　寵物保險暫時方興未艾，可選擇的保障方案雖然不多，亦都要按照寵物的特定需要而投保，
方能得到適合的保障。如有疑問，可以跟理財顧問聯絡商討。
《康宏理財服務有限公司行政總裁　冼健岷》

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