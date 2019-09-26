中美成交相當規模農產品，港股尾段發力收升９６點報２６０４１

《經濟通通訊社２６日專訊》美國總統特朗普隔晚（２５日）表示，可能會比市場預期更快

與中國達成貿易協議，暫時為市場避險情緒降溫，美股三大指數表現造好，港股今早亦高開

１２９點兼重返二萬六關。不過，即使本地地產股及重磅股騰訊（００７００）顯著回升，港股

升幅僅最多擴至１５４點高見２６０９９點，其後走勢漸趨轉弱，升幅明顯收窄。午後港股更一

度倒跌２７點報２５９１７。隨後商務部指出，近期中國企業正開展美國農產品詢價採購，成交

相當規模的大豆和豬肉，另外中美雙方正密切溝通１０月貿易談判具體時間，消息刺激港股向上

發力。恆指最終全日升９６點或０﹒３７％，報２６０４１點，再次收復二萬六關。主板成交

７０３﹒２５億元跌６﹒９％。國指全日升４３點或０﹒４３％，報１０２１２點。

Ａ股走弱，上證綜指報２９２９點，跌２６點或０﹒８９％，深成指報９４６４點，跌

２０６點或２﹒１３％。兩市成交５３８０﹒３４億人幣增２﹒３％。

重磅股方面，港交所（００３８８）獲港府增持至逾６％，全日股價揚１﹒２２％報

３３２﹒４元。騰訊漲１﹒２２％，報３３２﹒４元。匯控（００００５）漲０﹒５９％，報

５９﹒７５元。中移動（００９４１）跌１％，報６４﹒３元。友邦（０１２９９）獲花旗予「

買入」評級，全日仍軟０﹒２％，報７４﹒３５元。平保（０２３１８）揚０﹒４４％，報

９０﹒４元。

另外，內房股大致向上，其中華潤置地（０１１０９）走高２﹒３４％，報３２﹒７５元，

為升幅最多藍籌。



＊中美十月或貿易談判，「風眼股」續受捧＊



本地地產股個別發展，新世界（０００１７）績後雖然獲多間大行唱淡，惟八連陰後反彈

２％，報１０﹒２元。恆地（０００１２）軟０﹒４１％，報３６﹒６５元。新地

（０００１６）軟０﹒４４％，報１１２元。信置（０００８３）走低０﹒３４％，報

１１﹒７６元。長實（０１１１３）軟０﹒１９％，報５３﹒１元。嘉里建設（００６８３）升

０﹒６４％，報２３﹒５元。

由於特朗普表示，可能會比市場預期更快與中國達成協議，而且雙方正溝通１０月會談時間

，中美貿易戰「風眼股」全線向上，舜宇光學（０２３８２）升１﹒６％，報１１４﹒５元。萬

洲國際（００２８８）漲１﹒６％，報１１４﹒５元。創科實業（００６６９）揚２﹒１％，報

５３﹒５５元。申洲國際（０２３１３）升１﹒６５％，報１０４﹒７元。敏實集團

（００４２５）走高１﹒７８％，報２５﹒７元。

國際油價隔晚走低逾１％，「三桶油」全線受壓，中石油（００８５７）挫１﹒９８％，報

３﹒９７元，為跌幅最大藍籌及國指股。中石化（００３８６）挫１﹒０７％，報４﹒６２元。

中海油（００８８３）軟０﹒６５％，報１２﹒２元。中海油服（０２８８３）軟０﹒３１％，

報９﹒５４元。



＊港銀及內銀股向上揚，招行膺最佳國指股＊



Ａ股偏軟，惟內銀股全線造好，招行（０３９６８）走高３﹒７７％，報３７﹒１５元，為

表現最佳國指股。建行（００９３９）揚１﹒０２％，報５﹒９６元。信行（００９９８）漲

１﹒０２％，報５﹒９６元。農行（０１２８８）和中行（０３９８８）揚０﹒３３％，分別報

３﹒０６元及３﹒０８元。工行（０１３９８）走高０﹒９６％，報５﹒２５元。

金管局總裁陳德霖指逆周期能維持銀行體系穩定，不過本地銀行股個別走。匯控

（００００５）升０﹒５９％，報５９﹒７５元。恆生銀行（０００１１）軟０﹒６５％，報

１６８﹒２元。東亞銀行（０００２３）升０﹒１％，報１９﹒１６元。中銀香港

（０２３８８）軟０﹒３７％，報２６﹒６元。渣打（０２８８８）漲１﹒２３％，報６５﹒７

元。

部分水泥股今日略見炒作，海螺水泥（００９１４）走高３﹒６１％，報４７﹒４元。中國

中鐵（００３９０）挫１﹒２３％，報４﹒８３元。亞洲水泥（００７４３）漲０﹒８４％，報

９﹒５５元。華潤水泥（０１３１３）微升０﹒３８％，報７﹒９８元。天瑞水泥

（０１２５２）漲２﹒４２％，報６﹒７６元。（ｊｔ）

