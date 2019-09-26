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即市新聞

26/09/2019 11:53

【修例風暴】林鄭傍晚首次與民對話，抽中發言限時３分鐘

　　《經濟通通訊社２６日專訊》反修例風波持續數月，特首林鄭月娥與高官今晚將出席首場「
社區對話」，與民對話２小時，四位局長亦會陪同出席。屆時將以抽籤方式，在１５０位出席者
中抽出發言的市民，每人限時發言三分鐘，而曾任電視台新聞主播的政制及內地事務局政治助理
吳璟儁，將任對話會的主持人。
　　「社區對話」今晚７時至９時，在灣仔伊利沙伯體育館舉行。陪同出席的高官包括︰民政事
務局局長劉江華、食物及衞生局局長陳肇始教授、商務及經濟發展局局長邱騰華和政制及內地事
務局局長聶德權。
　　對話時間僅得２小時，將開放傳媒到場採訪，屆時相信除了電子傳媒會全程直播外，相信在
場人士也不會錯過這個機會，在社交網站上發布即時的對話內容。
至於問答流程，林鄭與官員會以綜合方式，每隔一段時間回應數名市民的發言和提問；不過，在
促進行政長官和官員與市民互動的原則下，答問安排會適當地作靈活處理，而出席「社區對話」
的市民要預留時間接受安檢，並遵守場地約章，包括不能攜帶體積過大的物件、揚聲器、擴音器
、雨傘、或防毒面具及頭盔等物品進場。
　　有人員在昨午已到伊館停車場出入口視察；網上早有人提出明天圍堵會場，附近多間中小學
已安排學生提早放學；而伊館外的公眾泊車位置也貼上了告示，禁止車輛停泊，否則將會被拖走
。（ｚｚ）

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