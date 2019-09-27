《缸邊麗評－熊麗萍》捐地勿過分解讀，地產股仍欠動力

《缸邊麗評》新世界發展（０００１７）在公布截至６月３０日止年度全年業績時，突然宣

布捐出３００萬平方呎農地予社企及非牟利組織等，由於今次捐地的目的及實行方式均有較具體

細節，市場反應尚屬正面。其實，不論從社會或股東角度而言，也不必對今次捐地行動作過分解

讀。



＊市場反應正面＊



今次捐地的面積佔集團農地土地儲備約１７﹒７５％，集團副主席兼總經理鄭志剛表明地皮

是用作興建創意社會房屋，幫助有小朋友的低收入家庭等。除首選捐予「要有光」之外，亦可以

把地皮捐給其他非牟利機構，甚或特區政府。

筆者記得恆基地產（０００１２）創辦人李兆基年前亦宣布捐地，但引起市場極大迴響，並

批評行動是利益輸送，而最終政府亦拒絕接受，認為捐予非牟利機構發展較佳。新世界今次所捐

土地周邊沒有集團其他土地，加上已有交通配套（在天水圍西鐵港鐵站旁），以避免被人批評利

益輸送，又或借助政府興建基建而令集團周邊土地升值。其實，集團今次捐地的細節及合作方的

發展方案均較具體，計劃亦包括邀請一班本地年輕建築師參與設計興建，藉此給予年輕人發揮創

意及發展機會。

因此，市場不必過分解讀今次捐地行動，否則無助紓緩低收入人士的住屋問題。作為股東亦

不必憂慮捐地會損害他們的利益或公司業績，又或憧憬對股價有刺激。但而今次捐地的目的及條

款來看，今次行動對於公司形象有一定的幫助。



＊觀望施政報告＊



在業績方面，截至６月３０日止年度基本溢利８８﹒１４億元（不包括投資物業公平值變動

及轉至投資物業之收益），按年上升１０﹒５％，純利１８１﹒６億元，按年跌２２﹒１９％。

香港物業發展的未入帳之應佔銷售收入為１１２﹒３３億元，其中預計在２０２０財政年度確認

為４０﹒４億元。內地物業發展的未入帳之總銷售收入為３５﹒５１億元人民幣，預計在

２０２０財政年度確認為３１﹒７９億元人民幣。明年推售港鐵（０００６６）大圍站項目，與

及深圳太子灣項目，成為２０２０年度合約銷售焦點。

集團今年９月完成２０２０財政年度約８０％的貸款再融資，於２０２０年財政年度到期的

貸款已全面兼顧。於今年６月底之負債比率為３２﹒１％，資金壓力不大。今次業績及捐地消息

料不會對股價有影響，市場焦點集中在下月特區政府公布的施政報告，並觀望政府在未來土地供

應計劃及現行售樓措施，致令集團股價與整體本地地產股短期均欠動力。

《駿達資產管理 投資策略總監 熊麗萍》

