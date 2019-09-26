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即市新聞

26/09/2019 16:27

《股金豐采－涂國彬》央行政策續寬鬆，金價趨勢仍向上

　　《股金豐采》近年，金價受地緣政治風險影響減弱，相比之下，對貨幣政策轉變更為敏感，
而外界往往想當然的金價美元負相關，其實並非時時有效，就如近期美元維持上漲，金價亦是向
上。
　　面對全球經濟增長放慢，擔憂情緒加深，兩和十年期美債收益率在８月數次出現倒掛。央行
紛紛調低經濟前景預期，並陸續開始減息，美聯儲過去兩個月，已連續減息兩次。如此一來，金
價有支持，從今年６月開始增強，升穿不少阻力。
　
＊金價待消化升幅＊
　
　　值得留意，這兩次美聯儲議息，取態未必如外界預期般寬鬆，鮑威爾強調不是開啟減息周期
，並對美國經濟保持樂觀，何況美國經濟數據整體仍樂觀。
　　沒有進一步利好消息下，加上前期積累漲幅已多，調整此其時，金價只好從１５５０回落，
圍繞１５００徘徊，５０天線承接有力。
　
＊貴金屬中線看漲＊
　
　　當然，全球央行貨幣政策轉變繼續，包括歐洲及澳洲央行等，繼續寬鬆政策，加上傳統上帶
來一定需求的地緣政治風險，包括貿易格局轉變，以及英國脫歐等，給黃金帶來支持，相信亦非
一時三刻便消失。正因如此，不單是黃金，其他貴金屬，包括白銀和鉑金等，亦可望看漲。
《永豐金融資產管理董事總經理　涂國彬》（ｍａｒｋｔｏ＠ｗｆｇｏｌｄ﹒ｃｏｍ）
　
＊　涂國彬為證監會持牌人士，並無持有上述股份之財務權益

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