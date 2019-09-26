《神州經脈》中美貿戰局勢轉暖，美公司復供華為，科技股崩Ａ股挫

《神州經脈》美國總統特朗普又變臉，為兩國貿易局勢吹暖風，大市三連跌後回暖高開，但

盤中科技股連續第二日崩潰，晶片、信息安全、知識產權、５Ｇ等板塊成重災區，連日急升的數

字貨幣概念亦急速回吐，拖累滬綜指倒跌，且跌幅迅速擴大，盤中銀行股逆市強升，惟獨力難支

，結果全日急跌０﹒８９％，報２９２９﹒０９點，為周內第三度下跌，目前本周指數下跌了

２﹒５７％。

深市更是損傷慘重，深成指狠挫２﹒１３％，本周累跌４﹒２１％，創業板指今日插

２﹒９２％，中小創新板指則狂瀉３﹒７６％。

國慶前Ａ場並未見維穩情緒，但好在急跌未有伴隨著成交急增，兩市全日成交５３８１億元

（人民幣．下同），按日稍增２﹒３％。另外，外資全日通過陸股通流入Ａ股接近２５億元。



＊今日新聞精選＊



１﹒商務部新聞發言人高峰在例行發布會表示，９月１９日至２０日，中美雙方經貿團隊在華盛

頓舉行副部級磋商，認真討論了雙方牽頭人１０月在華盛頓進行第１３輪中美經貿高級磋商的具

體安排。對於１０月的貿易談判具體時間，高峰強調，雙方正在密切溝通。



２﹒高峰表示，近期中國企業正按照市場化原則和世貿組織規則，開展美國農產品詢價採購，成

交相當規模的大豆和豬肉。他表示，中國對優質農產品市場需求很大，中美農產品合作空間廣闊

，希望雙方共同努力，採取實際行動，為合作創造有利條件。



３﹒美國總統特朗普表示，與中國的貿易協議可能會比預期更快達成，因北京非常希望達成一項

協議，認為兩國現時進行非常好的對話。美國農業部周三表示，民間出口商報告顯示，向中國出

售了５８﹒１萬噸美國大豆。



４﹒農業農村部畜牧獸醫局局長楊振海表示，從最近一個月豬價變化情況看，漲幅雙雙趨緩。商

務部新聞發言人高峰表示，為保障國慶期間市場供應，將於節前組織企業再投放中央儲備豬肉一

萬噸，涵蓋多種豬肉產品，今後將繼續做好儲備肉投放工作，保障供應。



５﹒繼晶片大廠高通宣布恢復向華為供貨後，據報英國晶片企業安謀（ＡＲＭ）全球負責晶片授

權的ＩＰ產品事業群總裁哈斯表示，華為及其旗下晶片設計公司海思是安謀的長期合作夥伴，後

續的晶片架構都可以授權給華為海思，因其產品是基於英國技術開發，不會受美國出口管制影響

。



６﹒美國國會參眾兩會外委會稍早審議通過「香港人權與民主法案」。中國外交部發言人耿爽批

評，該案罔顧事實、顛倒黑白，公然為香港激進勢力和暴力分子張目，粗暴干涉中國內政。中方

對此表示強烈憤慨和堅決反對，強烈敦促美國會一些人認清形勢，立即停止推動審議有關涉港法

案，立即停止插手香港事務、干涉中國內政，以免進一步損害中美關係。



７﹒加拿大卑詩省法庭處理孟晚舟引渡案，孟晚舟一方要求提出終止聆訊，及要求加拿大政府公

開更多文件的申請，孟晚舟的代表律師繼續質疑涉案加拿大邊境官員的濫權問題，指有證據顯示

邊防官員以例行檢查的名義，在孟晚舟不知情下對其展開刑事調查。



８﹒聖戈班安全玻璃中國服務中心運營總經理馬俊今日在記者會上表示，作為特斯拉Ｍｏｄｅｌ

３的玻璃供應商，目前正在進行最後的趕製，配合特斯拉於１０月１４日啟動量產。（ｃａ）

