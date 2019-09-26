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即市新聞

26/09/2019 17:05

《神州經脈》中美貿戰局勢轉暖，美公司復供華為，科技股崩Ａ股挫

　　《神州經脈》美國總統特朗普又變臉，為兩國貿易局勢吹暖風，大市三連跌後回暖高開，但
盤中科技股連續第二日崩潰，晶片、信息安全、知識產權、５Ｇ等板塊成重災區，連日急升的數
字貨幣概念亦急速回吐，拖累滬綜指倒跌，且跌幅迅速擴大，盤中銀行股逆市強升，惟獨力難支
，結果全日急跌０﹒８９％，報２９２９﹒０９點，為周內第三度下跌，目前本周指數下跌了
２﹒５７％。
　　深市更是損傷慘重，深成指狠挫２﹒１３％，本周累跌４﹒２１％，創業板指今日插
２﹒９２％，中小創新板指則狂瀉３﹒７６％。
　　國慶前Ａ場並未見維穩情緒，但好在急跌未有伴隨著成交急增，兩市全日成交５３８１億元
（人民幣．下同），按日稍增２﹒３％。另外，外資全日通過陸股通流入Ａ股接近２５億元。

＊今日新聞精選＊

１﹒商務部新聞發言人高峰在例行發布會表示，９月１９日至２０日，中美雙方經貿團隊在華盛
頓舉行副部級磋商，認真討論了雙方牽頭人１０月在華盛頓進行第１３輪中美經貿高級磋商的具
體安排。對於１０月的貿易談判具體時間，高峰強調，雙方正在密切溝通。

２﹒高峰表示，近期中國企業正按照市場化原則和世貿組織規則，開展美國農產品詢價採購，成
交相當規模的大豆和豬肉。他表示，中國對優質農產品市場需求很大，中美農產品合作空間廣闊
，希望雙方共同努力，採取實際行動，為合作創造有利條件。

３﹒美國總統特朗普表示，與中國的貿易協議可能會比預期更快達成，因北京非常希望達成一項
協議，認為兩國現時進行非常好的對話。美國農業部周三表示，民間出口商報告顯示，向中國出
售了５８﹒１萬噸美國大豆。

４﹒農業農村部畜牧獸醫局局長楊振海表示，從最近一個月豬價變化情況看，漲幅雙雙趨緩。商
務部新聞發言人高峰表示，為保障國慶期間市場供應，將於節前組織企業再投放中央儲備豬肉一
萬噸，涵蓋多種豬肉產品，今後將繼續做好儲備肉投放工作，保障供應。

５﹒繼晶片大廠高通宣布恢復向華為供貨後，據報英國晶片企業安謀（ＡＲＭ）全球負責晶片授
權的ＩＰ產品事業群總裁哈斯表示，華為及其旗下晶片設計公司海思是安謀的長期合作夥伴，後
續的晶片架構都可以授權給華為海思，因其產品是基於英國技術開發，不會受美國出口管制影響


６﹒美國國會參眾兩會外委會稍早審議通過「香港人權與民主法案」。中國外交部發言人耿爽批
評，該案罔顧事實、顛倒黑白，公然為香港激進勢力和暴力分子張目，粗暴干涉中國內政。中方
對此表示強烈憤慨和堅決反對，強烈敦促美國會一些人認清形勢，立即停止推動審議有關涉港法
案，立即停止插手香港事務、干涉中國內政，以免進一步損害中美關係。

７﹒加拿大卑詩省法庭處理孟晚舟引渡案，孟晚舟一方要求提出終止聆訊，及要求加拿大政府公
開更多文件的申請，孟晚舟的代表律師繼續質疑涉案加拿大邊境官員的濫權問題，指有證據顯示
邊防官員以例行檢查的名義，在孟晚舟不知情下對其展開刑事調查。

８﹒聖戈班安全玻璃中國服務中心運營總經理馬俊今日在記者會上表示，作為特斯拉Ｍｏｄｅｌ
３的玻璃供應商，目前正在進行最後的趕製，配合特斯拉於１０月１４日啟動量產。（ｃａ）

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