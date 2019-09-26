《鍾之日記》新世界送地，魚缸天氣晴

《鍾之日記》９月２６日，香港天氣：晴。香江魚缸：升。祖國股市：跌。



一日前才狠批中國的美國總統特朗普又變臉，為兩國貿易局勢吹暖風，稱兩國現時進行非常

好的對話，貿易協議可能會比預期更快達成，因北京非常希望達成協議。美股三大指數表現造好

，港股今早亦高開１２９點兼重返二萬六關。不過，即使本地地產股及重磅股騰訊

（００７００）顯著回升，港股升幅僅最多擴至１５４點高見２６０９９點，其後走勢漸趨轉弱

，升幅明顯收窄。午後港股更一度倒跌２７點報２５９１７。

隨後商務部指出，近期中國企業正開展美國農產品詢價採購，成交相當規模的大豆和豬肉，

另外中美雙方正密切溝通１０月貿易談判具體時間，消息刺激港股向上發力。恆指最終全日升

９６點或０﹒３７％，報２６０４１點，再次收復二萬六關。主板成交７０３﹒２５億元跌

６﹒９％。

今日是港股通於假期前最後一個交易日，明日起暫停運作，直至１０月８日才恢復。

另外，關注香港特首林鄭月娥今晚進行與首場社區對話會，她將「與民對話」２小時，四位

局長亦會陪同出席，但並不包括律政司司長鄭若驊及政務司司長張建宗。



＊神州科技股插水，深市暴瀉＊



特朗普變卦，滬深大市上日大跌後回暖高開，但盤中科技股連續第二日崩潰，晶片、信息安

全、知識產權、５Ｇ等板塊成重災區，連日急升的數字貨幣概念亦急速回吐，拖累滬綜指倒跌，

且跌幅迅速擴大，盤中銀行板塊逆市強升，惟獨力難支，結果滬指全日急跌０﹒８９％，報

２９２９﹒０９點，為周內第三度下跌，本周指數暫累計下跌了２﹒５７％。

中小科技股集中的深市更是損傷慘重，深成指全日狠挫２﹒１３％，本周累跌４﹒２１％，

創業板指今日插２﹒９２％，中小創新板指更狂瀉３﹒７６％。

國慶前Ａ場並未見維穩情緒，但好在急跌未有伴隨著成交急增，兩市全日成交５３８１億元

（人民幣．下同），按日稍增２﹒３％。另外，外資全日通過陸股通流入Ａ股接近２５億元。

至於華為財務總監孟晚舟引渡案進展，孟一方申請終止聆訊及要求加拿大政府公開更多文件

，已於周三完成陳詞，下周一（３０日）輪到控方作陳詞。



＊緩港府燃眉之急，送地計劃暗藏玄妙＊



傳港府有意援引《土地收回條例》來興建公營房屋，被外界視為平息民眾怒火的舉措，在就

在昨日（２５日），新世界發展（０００１７）執行副主席兼總經理鄭志剛在業績會上表示，將

捐出３００萬平方呎的農地予社企及非牟利組織等，佔集團農地土地儲備面積約１７﹒７５％，

以紓緩香港房屋問題。

鄭志剛稱對政府收回土地持開放態度，日後亦願意捐出土地助政府興建公屋，惟現時土地收

回條例未有明確細節及機制，可否加快農地審批亦成疑，因此集團期望可透過提出新思維來解決

房屋問題，決定加碼捐農地，其中將捐三幅農地予社企「要有光」，涉及土地面積約２﹒８萬呎

。

香港寸金尺土，新世界捐出大量農地看似犧牲巨大，但有市場分析這不失為明智之舉。首先

，內地官媒有意無意地將香港民怨問題歸咎於「地產霸權」，新世界主動讓出土地，可以減輕外

界對其「囤地」的指控，亦有助港府減壓；其次，新界東北過往都是人跡罕至的鄉郊地區，欠缺

社區規劃，交通亦不便，開發成本較高及價值較低，若主動捐出或者讓政府收回，應不會對地產

商造成重大損失。

新世界新招立竿見影，全日股價升２％，報１０﹒２元，至於同業新地（０００１６）、恆

地（０００１２）及信和置業（０００８３）等，今日股價均見跌。



＊財政部將部分工行農行股份划轉社保，分析料影響不大＊



農業銀行（０１２８８）（滬：６０１２８８）及工商銀行（０１３９８）

（滬：６０１３９８）昨晚（２５日）先後公告稱，該銀行股東財政部將其持有的該行Ａ股股權

的１０％一次性划轉給全國社會保障基金理事會持有。據當日Ａ股收盤價計算，二者合計股權划

轉總價值超過１１００億元人民幣。

財政部資產管理司司長陸慶平表示，劃轉不改變現行國有資產管理體制，社保基金會等承接

主體，作為長期財務投資者，主要通過股權分紅獲取收益，不干預企業日常生產經營管理活動，

因此也不會對企業的生產經營造成影響。

分析普遍認為，此次划轉對兩家銀行股價影響不大。天風證券銀行業首席分析師廖志明認為

，本次劃轉是落實此前已發布的政策。對於銀行而言，是國家股東層面的持股主體相互變換了一

下，如果不減持，對銀行股價就幾乎沒有影響。從歷史來看，社保基金持有的大型銀行股權均保

持穩定。

中泰證券認為，本次股權劃轉是為充實社保基金。現在銀行股估值較低，股息率較高。對於

社保基金來說，減持可能性很小。作為長期投資者，社保基金拿銀行股息的可能性較大，對市場

及股價影響不大。

農行及工行Ｈ股今日雙雙企穩，分別收升０﹒３％和１％。距離國慶剩餘２個交易日，滬深

兩市今日大幅下挫，惟銀行股獨力撐市。而港股內銀股亦普遍向上，招行（０３９６８）漲

３﹒８％，中原銀行（０１２１６）升２﹒８％，交通銀行（０３３２８）升１﹒２％，建行

（００９３９）亦升１％。



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