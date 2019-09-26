《投資心得－潘鐵珊》越地「軌交＋物業」模式增土儲保持競爭力

《投資心得》越秀地產（００１２３）住宅和商業開發項目均位處主要城市，集中於廣州地

區，聚焦大廣州、中部和長三角三大核心區域。集團繼上半年取得合同銷售的新高後，今年首八

個月累計合同銷售金額約為４４０﹒３９億元人民幣，同比上升約３２％；而累計合同銷售面積

約為２０１﹒９３萬平方米，同比上升約２４％。累計合同銷售金額約佔本年度年合同銷售目標

６８０億元人民幣的６５％。



＊夥拍國企舊城改造，未來發展新增長點＊



集團通過「軌交＋物業」模式、國企合作、產業勾地等多種方式於廣州、深圳、杭州、成都

、鄭州、青島、江門等７個城市新增土地達１４幅，按權益計算建築面積約２７５萬平方米。新

進入深圳、成都、鄭州等一二線城市，使區域布局更加合理的同時，透過持續獲得優質土儲對將

來實現集團以廣州為中心，武漢、杭州為增長區的發展策略甚有幫助。

另一方面，集團在未來積極發展地產新模式，推動國企合作開發及舊城、舊廠、舊村改造業

務相信能成為未來業務發展的新增長點。而養老地產包括培訓護理及康復服務等亦逐步發展。透

過積極推動與廣州國企的戰略合作，集團能多渠道拓展項目。



＊未來數年盈利樂觀，股價上望２﹒２元＊



此外，在現今高周轉模式帶動下，房企均勤於補充庫存，令土地市場的競爭仍趨激烈。故具

有資源整合優勢的房地產企業如越地在市場競爭中將更具優勢。加上預期未來數年因集團銷售持

續增長，未來數年的盈利將更為樂觀。可考慮於現價買入，上望２﹒２元，跌穿１﹒５５元止蝕

。《天宸康合資產管理投資總監 潘鐵珊》（筆者沒有持有相關股份，客戶持有相關股份）

（本欄逢周四刊出）

