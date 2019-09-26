《財金樂道－陳樂怡》後市難有表現，惟累積跌幅大短線料技術反彈

《財金樂道》中美貿易談判繼續成為市場焦點，特朗普暗示不願以達成部分協議來結束對華

貿易戰，另中國代表團取消農場訪問計劃，均削弱了市場對談判進展的樂觀預期。不過，中國商

務部稱中美副部級磋商開展了「建設性」的討論，而中國國務院副總理劉鶴計劃在１０月份的第

二周訪問華盛頓，與萊特希澤和財政部長梅努欽進行高級別經貿磋商。雖然特朗普過往取態反覆

，對談判結果不能過分樂觀，不過於中國７０周年國慶前，料雙方仍會保持較為友善的姿態，相

信不會傳出太多利淡消息。



＊關注英「脫歐」進程＊



英國「脫歐」僵局持續，歐盟「脫歐」談判代表表示，很難找到打破「脫歐」僵局的方法，

因為英國首相約翰遜提出的刪除愛爾蘭邊境保障條款的要求是不可接受。同時歐洲理事會主席圖

斯克與約翰遜在聯合國會議期間會談後表示，與約翰遜的討論沒有突破、沒有破裂，認為不能再

浪費時間。此外，約翰遜重申無論是否有協議英國都會如期在１０月３１日「脫歐」。由於英國

硬「脫歐」風險未有減退，加上目前市場的風險胃納較低，若「脫歐」進程出現負面消息，將為

市場帶來更大的動盪。



＊美股短線高位爭持＊



美國聯儲局上周一如市場預期減息０﹒２５％，不過當局對未來的減息意向存在較大分歧。

事實上，近期當地的經濟數據仍優於預期，同時聯儲局亦調高經濟增長預測，不過市場對美國經

濟前景的憂慮亦持續升溫。而根據利率期貨顯示，１０月底再減息的機會率由月初時的逾６０％

跌至目前約５４％，惟近期聯儲銀行啟動回購操作，加上市場亦開始憧憬美國或需重啟資產購買

計劃以確保市場資金充足，在流動性有望提升下，料可為美股帶來一定支持，美股短線仍可於高

位爭持。



＊留意美伊關係會否惡化＊



石油價格近期比較波動，雖然沙特阿拉伯兩處重大石油設施因空襲而被破壞，不過沙特已表

示其產能可於９月底完全恢復，加上根據國際能源總署數據，全球商用油儲有近３０億桶，足夠

使用兩個月，短期內損失每日５７０萬桶供應實際衝擊有限。此外，美國自大舉開採頁岩油以來

，產油量已達平均每天１２１０萬桶，比一年前多１４０萬桶，供應面出現嚴重斷層的機會不大

。另一方面，根據石油輸出國家組織的９月市場估計，２０１９年全球原油需求量只會較２０１

８年成長１﹒０２％，２０２０年需求量也只會較２０１９年成長１﹒０８％，需求增長減慢將

不利長遠油價表現。雖然石油價格再出現大幅波動的機會不大，不過投資者亦需注意中東政局發

展，若美伊關係惡化，將為投資市場帶來動盪。



＊港信貸基本面被削弱＊



繼早前惠譽將香港信貸評級由「ＡＡ＋」降至「ＡＡ」，並予負面評級展望後，穆迪亦下調

本港評級展望至負面，並警告如果示威持續導致經濟風險增加，及損害政府管治及司法制度，就

會面臨降級危機。事實上，現時環球經濟前景具較多不明朗因素，各國央行均再度實行較寬鬆的

貨幣政策，加上本港財政及外匯儲備充裕，料對企業融資息率影響仍有限。不過，由於本港的信

貸基本面被削弱，或影響香港作為貿易及金融中心的地位。若觸發資金外流，長遠將影響本港的

投資市場及金融體系，潛在風險不能忽視。



＊內需基建看高一線＊



內地近期多項經濟數據表現均遜預期，當中８月社會消費品零售總額按年增７﹒５％至

３﹒３８萬億元人民幣，不過，汽車類、金銀珠寶類消費品零售額分別下跌８﹒１％及７％。另

外，８月的全國規模以上工業增加值同比只增長４﹒４％，為２００２年２月以來最低，反映內

地經濟下行壓力有增無減。事實上，由於貿易戰為營商環境所帶來的負面影響已逐步浮現，為支

持經濟增長，相信中央將會加快推出更多財政及貨幣刺激政策。此外，於國慶前，市場仍憧憬將

有更多扶持措施出台，料方向仍是以支持內需、基建等行業為主，相關行業值得看高一線。



＊恆指２６０００－２６７００間上落＊



港股近日走勢欠佳，一度連跌６日。事實上，多個技術指標亦較疲弱，除跌穿保歷加通道的

中線外，亦受制於２０天線。另外，目前市場欠缺利好消息，中美貿易談判，英國「脫歐」、中

東局勢及本地政局等，均具有較多不明朗因素。而現時本港交投量較低，同時大型新股招股亦抽

走市場流動性，在欠缺成交動力下，料港股難有表現。不過近日大市累積跌幅較大，短線具空間

作技術性反彈，料恆指將於２６０００－２６７００點之間上落。

《凱基證券亞洲研究部分析員 陳樂怡》



陳樂怡為證監會持牌人從事受規管活動，隸屬凱基證券集團〈有關牌照詳情，請閱以下連結：

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