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即市新聞

26/09/2019 09:40

【聚焦人幣】人幣兌一美元即期開市貶４９點子，報７﹒１２８７

　　《經濟通通訊社２６日專訊》人民幣兌一美元中間價今報７﹒０７２９，較上個交易日跌５
點子，結束兩連升。
　　人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早低開４９點子，報７﹒１２８７，上個交易日即期
匯率收盤報７﹒１２３８。
　　國家財政部昨在港發行在香港發行５０億元人民幣國債，面向機構投資者招標發行４５億元
（人民幣，下同），包括２年期３５億元同５年期１０億元，中標利率分別是２﹒８％同
２﹒８５％，均低於上次發行國債中標利率。不過，有市場消息指，反應略遜於預期。（ｃａ）

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