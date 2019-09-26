【華為風波】安謀解封殺，稱後續晶片架構可授權予華為海思使用

《經濟通通訊社２６日專訊》繼晶片大廠高通宣布恢復向華為供貨後，據《財新網》報道稱

，英國晶片企業安謀（ＡＲＭ）全球負責晶片授權的ＩＰ產品事業群總裁哈斯表示，華為及其旗

下晶片設計公司海思是安謀的長期合作夥伴，後續的晶片架構都可以授權給華為海思，因其產品

是基於英國技術開發，不會受美國出口管制影響。

華為旗下海思生產晶片的能力是來自安謀提供的架構，華為亦從該公司取得圖形技術授權。

華為在安謀提供的架構基礎上設計出手機晶片，但若不能使用該架構，則對華為帶來極大的研發

壓力。（ｅｙ）

