【華為動向】華為發布Ｍａｔｅ　３０系列國行版手機

《經濟通通訊社２６日專訊》華為今日在上海舉行２０１９年度旗艦新品發布會，華為消費

者業務ＣＥＯ余承東正式發布Ｍａｔｅ ３０國行版系列，帶來Ｍａｔｅ ３０、Ｍａｔｅ

３０ Ｐｒｏ和Ｍａｔｅ ３０ ＲＳ三款新機型。余承東表示，Ｍａｔｅ ３０ Ｐｒｏ支持

ＳＡ（獨立組網）和ＮＳＡ（非獨立組網）。

余承東在會上將麒麟９９０芯片與蘋果的Ａ１３芯片做對比。他援引中國電信２０１９年終

端洞察報告的數據稱，麒麟９９０芯片在硬件算力、定點能力等ＡＩ性能方面超過蘋果的Ａ１３

芯片。余承東還表示，麒麟９９０在游戲觸控時延、畫面抖動率上也遠低於蘋果的Ａ１３芯片。



＊華為Ｍａｔｅ３０╱Ｐｒｏ是全球５Ｇ頻段最全的手機＊



今年１至８月，華為消費者業務保持了高速增長，其中華為智能手機出貨量同比增長了

２６％，智能音頻產品同比增長了２５６％，筆記本電腦同比增長２４９％，智能穿戴業務同比

增長了２７８％。

余承東表示，如果沒有美國制裁，華為手機今年銷量可以達到３億－３﹒１億台。其表示，

華為Ｍａｔｅ ３０ ５Ｇ系列是全球首款第二代５Ｇ手機。華為Ｍａｔｅ ３０系列內置２１

根天線；在頻段支持方面，華為Ｍａｔｅ ３０ Ｐｒｏ ５Ｇ支持七個頻段。（ｃａ）

