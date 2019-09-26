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26/09/2019 15:46

【華為動向】華為發布Ｍａｔｅ　３０系列國行版手機

　　《經濟通通訊社２６日專訊》華為今日在上海舉行２０１９年度旗艦新品發布會，華為消費
者業務ＣＥＯ余承東正式發布Ｍａｔｅ　３０國行版系列，帶來Ｍａｔｅ　３０、Ｍａｔｅ　
３０　Ｐｒｏ和Ｍａｔｅ　３０　ＲＳ三款新機型。余承東表示，Ｍａｔｅ　３０　Ｐｒｏ支持
ＳＡ（獨立組網）和ＮＳＡ（非獨立組網）。
　　余承東在會上將麒麟９９０芯片與蘋果的Ａ１３芯片做對比。他援引中國電信２０１９年終
端洞察報告的數據稱，麒麟９９０芯片在硬件算力、定點能力等ＡＩ性能方面超過蘋果的Ａ１３
芯片。余承東還表示，麒麟９９０在游戲觸控時延、畫面抖動率上也遠低於蘋果的Ａ１３芯片。

＊華為Ｍａｔｅ３０╱Ｐｒｏ是全球５Ｇ頻段最全的手機＊

　　今年１至８月，華為消費者業務保持了高速增長，其中華為智能手機出貨量同比增長了
２６％，智能音頻產品同比增長了２５６％，筆記本電腦同比增長２４９％，智能穿戴業務同比
增長了２７８％。
　　余承東表示，如果沒有美國制裁，華為手機今年銷量可以達到３億－３﹒１億台。其表示，
華為Ｍａｔｅ　３０　５Ｇ系列是全球首款第二代５Ｇ手機。華為Ｍａｔｅ　３０系列內置２１
根天線；在頻段支持方面，華為Ｍａｔｅ　３０　Ｐｒｏ　５Ｇ支持七個頻段。（ｃａ）

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