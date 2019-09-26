【華為動向】任正非：歡迎美公司恢復供應，要向美出售５Ｇ技術

《經濟通通訊社２６日專訊》華為創始人兼ＣＥＯ任正非與公司戰略部總裁張文林對話全球

頂級ＡＩ專家時表示，要把華為的５Ｇ技術出售給一家西方公司，而且是美國公司，出售包括源

代碼甚至芯片等核心技術，這樣在５Ｇ領域，華為又可以和美國、歐洲、日本等國在一個起跑線

上競爭。

任正非認為，美國現在缺了這個東西，華為應該獨家許可給美國公司獲得這個東西，而且它

可以在全世界跟我們競爭。他歡迎美國公司恢復供應，強調不會追究以往的事情。市場化如果只

有一小塊，只會產生高成本，全球化的目的要資源共享，讓全球人民受益。



＊任正非：未來最大的產業是人工智能＊



他相信第二次起跑華為可能還會成功。華為願意支持歐洲對全世界的設備商和運營商進行「

體檢」，「體檢」就是都不能裝後門。華為有信心跟各個國家簽訂「無後門」協定。他認為

５Ｇ是一個小兒科的事情，未來最大的產業是人工智能，他不希望人工智能再出現實體清單。

對於鴻蒙系統，任正非表示，鴻蒙系統是為物聯網研發的，它最大的體現是低時延，但是鴻

蒙系統可能為終端提供服務。如果美國ＧＭＳ還是不能給華為開放，可能要自己在這個問題上做

出一些努力。他又指，仍然考慮鴻蒙是否會走向終端服務。（ｃａ）

