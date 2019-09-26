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即市新聞

26/09/2019 08:45

《法證攻防－黃集恩》恒指十一前積弱，美團創新高吼購２４９２９

　　《法證攻防》恆生指數於期指結算前反覆偏軟，除了上周錄得６連跌外，陰陽燭圖更是連續
８天高開低收的陰燭，恆指於周三（２５日）亦失守了２６０００點關口，自跌穿２０天移動平
均線後跌勢未止。重磅藍籌紛紛受壓，港交所（００３８８）失守２３０元後股價直插至周三收
報２２２﹒６０元。騰訊於周三亦失守３３０元水平，股價收報３２８﹒４元大跌２﹒１％，跌
市更見成交金額急升至５７億元，股價不知不覺間已連跌８天。看淡騰訊及港交所走勢的話，可
留意騰訊認沽２０１１７，行使價３２０元，２０２０年３月３日到期，實際槓桿６﹒５倍，引
伸波幅２９﹒８３％，以及港交認沽２２５９１，行使價２２０元，２０２０年７月３日到期，
實際槓桿５﹒４倍，引伸波幅２５﹒０５％。
　　這邊廂騰訊港交所造淡，但另一方面美團（０３６９０）近日卻節節上升，周二（２４日）
周三連升兩天創上市後新高，一度升至８０元之上，周三收報７９﹒５元，成交金額亦明顯有增
加。美團現時市值已達４０００億，比香港的港鐵與領展加起來更大，雖仍不是恆指成分股，但
絕對不能輕視。繼續睇好的投資者不妨留意美團認購２４９２９，行使價８３﹒８元，２０２０
年１月３日到期，實際槓桿８倍，引伸波幅３５﹒６８％。
《法國巴黎銀行上市衍生產品部　黃集恩》

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