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即市新聞

27/09/2019 18:09

《陸言堂－陳永陸》發展商捐地，為局面帶來多一點生機

　　《陸言堂》９月尚餘一個交易日，港股又再跌穿２６０００點的關口，似乎第三季港股應該
會在低位作結。
　
＊中美貿談有轉機＊
　
　　１０月份太多不明朗因素，投資者暫時不敢輕舉妄動，影響了港股的表現；但中美貿易問題
，似乎有解決的空間，尤其是美國總統特朗普正面臨被彈劾的危機，加上共和黨最大金主曾要求
特朗普停止中美貿易戰，否則會影響他連任的機會，這令中美達成貿易協議的機會增加。
　
＊英硬脫勾機會降＊
　
　　至於英國的「脫勾」事件似乎亦不會太壞，至少法院裁定首相約翰遜休會的決定不合法，這
令約翰遜可能要作出讓步，令英國「硬脫勾」的機會下降。現在唯一對港股有潛在性的負面影響
，應該是香港的局勢仍未完全緩和，同時大家開始擔心國慶假期後，中央會否對香港事務轉為強
硬；但如果要強硬，其實現在比國慶假期更有逼切性，所以中央應該不會在國慶後有太
大的動作，對港股的影響亦應該有限

＊新世界捐地建光村＊
　
　　事實上，香港各界亦在為解決現時的政治問題而努力，其中新世界發展（０００１７）日前
宣布捐出３００萬呎農地。首個項目選址鄰近西鐵天水圍站三幅農地，新世界披露擬作興建「光
村」的三幅地皮，相當鄰近天水圍站；三地皮分別為７４０５平方呎、７８４０平方呎及
１２３７８平方呎，預計提供１００伙住宅單位予低收入人士，最快２０２２年入伙。
　　新世界今次合作發展的社企為「要有光」，興建「光村」的三幅地附近並無新世界發展項目
，相關地段現時分別出租用作露天停車場及寵物服務店等，新世界正與租戶商討租約事宜；「要
有光」則就相關更改土地規劃用途進行前期工作，因為配合該處周邊環境如屏山文物徑及聚星樓
等，新世界及「要有光」的建築及設計團隊，將為「光村」注入文化及創意元素，並計劃興建樓
高不多於三層的建築物，跟周邊環境協調。
　　事實上，香港的問題不少在於貧富懸殊之問題所引發，現在新世界等發展商為社會出一分力
，在房屋問題上給予解決的方案，相信會令社會不同界別的人士，帶來更多機會，及為香港的市
面帶來一些正面的能量。故此，希望新世界不是唯一捐地的發展商，同時可以起帶頭的作用，並
為香港的局面帶來多一點生機。《獨立股評人　陳永陸》

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