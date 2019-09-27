《陸言堂－陳永陸》發展商捐地，為局面帶來多一點生機

《陸言堂》９月尚餘一個交易日，港股又再跌穿２６０００點的關口，似乎第三季港股應該

會在低位作結。



＊中美貿談有轉機＊



１０月份太多不明朗因素，投資者暫時不敢輕舉妄動，影響了港股的表現；但中美貿易問題

，似乎有解決的空間，尤其是美國總統特朗普正面臨被彈劾的危機，加上共和黨最大金主曾要求

特朗普停止中美貿易戰，否則會影響他連任的機會，這令中美達成貿易協議的機會增加。



＊英硬脫勾機會降＊



至於英國的「脫勾」事件似乎亦不會太壞，至少法院裁定首相約翰遜休會的決定不合法，這

令約翰遜可能要作出讓步，令英國「硬脫勾」的機會下降。現在唯一對港股有潛在性的負面影響

，應該是香港的局勢仍未完全緩和，同時大家開始擔心國慶假期後，中央會否對香港事務轉為強

硬；但如果要強硬，其實現在比國慶假期更有逼切性，所以中央應該不會在國慶後有太

大的動作，對港股的影響亦應該有限



＊新世界捐地建光村＊



事實上，香港各界亦在為解決現時的政治問題而努力，其中新世界發展（０００１７）日前

宣布捐出３００萬呎農地。首個項目選址鄰近西鐵天水圍站三幅農地，新世界披露擬作興建「光

村」的三幅地皮，相當鄰近天水圍站；三地皮分別為７４０５平方呎、７８４０平方呎及

１２３７８平方呎，預計提供１００伙住宅單位予低收入人士，最快２０２２年入伙。

新世界今次合作發展的社企為「要有光」，興建「光村」的三幅地附近並無新世界發展項目

，相關地段現時分別出租用作露天停車場及寵物服務店等，新世界正與租戶商討租約事宜；「要

有光」則就相關更改土地規劃用途進行前期工作，因為配合該處周邊環境如屏山文物徑及聚星樓

等，新世界及「要有光」的建築及設計團隊，將為「光村」注入文化及創意元素，並計劃興建樓

高不多於三層的建築物，跟周邊環境協調。

事實上，香港的問題不少在於貧富懸殊之問題所引發，現在新世界等發展商為社會出一分力

，在房屋問題上給予解決的方案，相信會令社會不同界別的人士，帶來更多機會，及為香港的市

面帶來一些正面的能量。故此，希望新世界不是唯一捐地的發展商，同時可以起帶頭的作用，並

為香港的局面帶來多一點生機。《獨立股評人 陳永陸》

